رئيس بوليفيا يلجأ إلى المكسيك

أعلن الرئيس البوليفي إيفو موراليس والذي تعرض لعملية انقلاب عسكري مدبر مسبقاً، أمس الثلاثاء، توجهه إلى المكسيك وقبوله اللجوء السياسي الذي منحته له.

وكتب مواراليس عبر حسابه بموقع «تويتر»، «إخوتي وأخواتي! أغادر إلى المكسيك، ممتناً لمبادرة حكومة البلد الشقيق التي منحتنا حق اللجوء للحفاظ على حياتنا»، مضيفاً «من المؤلم أن أغادر البلاد لأسباب سياسية، لكنني سأظل دائماً متعلقاً بها. سأعود قريباً بمزيد من القوة والطاقة».

وأعلنت المكسيك أول أمس أنها قررت منح اللجوء السياسي للرئيس البوليفي «المستقيل»، وسط حالة من الفراغ في السلطة خلفتها مغادرة الرئيس اليساري لمنصبه.

وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو ابرارد في مؤتمر صحفي: «تلقيت قبل دقائق مكالمة هاتفية من الرئيس إيفو موراليس طلب فيها شفهياً ورسمياً اللجوء السياسي إلى بلادنا»، وأضاف: «اتخذت وزيرة الداخلية أولغا سانشيز كورديرو القرار بمنحه حق اللجوء لأسباب إنسانية».

وأعلن موراليس أول أمس استقالته من منصبه بعد دعوة قائد الجيش البوليفي الجنرال وليامز كاليمان له لتقديم الاستقالة بعد إعادة انتخابه لولاية رابعة، الأمر الذي اعتبرته دول عدة، ومنها سورية وروسيا، عملية انقلاب عسكرية مدبرة مسبقاً