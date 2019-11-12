الحرح: لا إمكانية لإقامة جسور وأنفاق بسبب الضغط الاقتصادي … اللواء جمعة: قصص الخطف في دمشق وهمية.. ونوقف الشارات الضوئية لمعالجة الازدحام

أكد قائد شرطة دمشق اللواء حسين جمعة أنه يتم إيقاف الشارات الضوئية في بعض المناطق المزدحمة ومنها عقدة فكتوريا، مرجعاً سبب ذلك إلى أنه لو استمر تشغيل الشارة الضوئية سيكون الازدحام أكثر.

وخلال رده على أعضاء محافظة دمشق أمس أضاف جمعة: لو كانت هناك غرفة عمليات مركزية للمرور لتم التحكم في ذلك، مؤكداً أن أمام هذا الواقع لابد من الاعتماد على العنصر البشري من رجال المرور في ضبط السير حسب الواقع على الرغم من القلة بعدد العناصر.

وفيما يتعلق بخصوص إشاعات وجود حالات خطف في دمشق أكد جمعة أن المدينة لم تشهد أي حالة خطف منذ سنوات طويلة وكل ما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي ليس صحيحاً، معتبراً أن الهدف منه جمع «اللايكات» ومثال على ذلك الإشاعة عن السيدة العاملة في مياه عين الفيجة، مضيفاً: نحن مسؤولون عما نقوله.

وكشف جمعة عن وصول الشرطة مع الجهات القضائية المختصة إلى صيغة قانونية واضحة للتعامل مع الاعترافات الكيدية التي يدلي بها البعض من متعاطي المخدرات، موضحاً أنه لا يتم إحضار أي شخص قبل إثبات علاقته بالموضوع وصحة الاعتراف الذي أدلى به الشخص المقبوض عليه.

ورداً على تساؤلات أعضاء مجلس المحافظة، أكد رئيس المجلس خالد الحرح، عدم توفر الاعتمادات اللازمة لإقامة جسور وأنفاق في المدينة بسبب الحصار الاقتصادي وضغط النفقات.