العلبي: إعادة النظر بإيجارات أملاك الدولة في دمشق.. أبو سعدة: مطلوب مطار في طرطوس … خميس للمحافظين: عليكم الخروج من بوتقة الموظف ومن يرَ أنه غير مؤهل فليخرج من مكانه

قال رئيس مجلس الوزراء عماد خميس: ليس مقبولاً اليوم من أي وزير أو محافظ أو أي جهة معنية العمل بالآلية نفسها التي كانت قبل الحرب فنحن بحاجة إلى محافظ يمثل الحكومة كاملة ويكون على خط ساخن مع وزارة الإدارة المحلية والجهات الوصائية، مضيفاً: عليه أن يخرج من بوتقة الموظف ومن ير نفسه غير مؤهل لذلك فليخرج من مكانه لأن المكان الذي يعمل فيه ليس ملكاً له بل للمواطن.

وخلال لقائه مع المحافظين وعدد من أعضاء الفريق الحكومي اعتبر خميس أن المحافظ هو الجهة الأساسية المشرفة ميدانياً على تنفيذ الرؤية الحكومية في كل محافظة ومسؤوليتهم النهوض بواقع المحافظات من خلال متابعة تنفيذ المشاريع التي أطلقتها الحكومة في كل محافظة.

وحمّل خميس المحافظين مسؤولية تقييم الوضع التنموي والاستثماري والخدمي الحالي لكل محافظة وسبل تمكين البنية الاستثمارية لدى الوحدات الإدارية، مؤكداً أن المحافظ هو السلطة الأعلى المسؤولة عن النهوض بخطة التنمية وذلك من خلال استثمار كل المكونات المادية والبشرية التي تعتبر مدخلاً للتنمية الاقتصادية في المحافظات.

وطلب خميس من المحافظين تشكيل فريق يضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والاتحادات المهنية في كل محافظة للتواصل مع أصحاب المنشآت الخاصة ومعرفة واقع كل منشأة ووضع خطة عمل وفق برنامج زمني واضح لإعادة كل منشأة وكل شبر أرض تضرر بفعل الإرهاب للعمل والإنتاج.

وكشف محافظ دمشق عادل العلبي أنه تمت إعادة النظر في بدلات إيجار للأملاك التابعة للمحافظة المؤجرة للقطاع الخاص.

كما أكد محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى أن هناك جملة من المشاريع تعمل عليها المحافظة لتكون العاصمة التجارية، مطالباً بإقامة مطار في طرطوس مع التركيز على أهمية تسويق الحمضيات والزيتون.

كما طالب محافظ حمص طلال البرازي بتسهيل الإجراءات للاستثمار، مشيراً إلى أن القطاع الخاص هو شريك أساسي للاستثمار وهناك دائماً أخذ وردّ حول موضوع التسهيلات والإجراءات.