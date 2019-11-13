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الحازوقة مفتاح نمو الدماغ عند الأطفال

| وكالات

الخميس, 14-11-2019

تشير دراسة حديثة إلى أن الحازوقة عند الأطفال قد تكون مفتاحاً لنمو أدمغتهم ومساعدتهم على تعلم كيفية التنفس.
ووجد علماء الأعصاب في جامعة كوليدج لندن أن الحازوقة، أو كما تعرف بالفُواق، الناجم عن الانقباضات المفاجئة لعضلة الحجاب الحاجز، تؤدي إلى نشاط كهربائي في الدماغ يمكن أن يساعد الأطفال على تعلم كيفية تنظيم تنفسهم.
وتوضح الدراسة أن الانقباضات تعلم دماغ الطفل مراقبة عضلاته التنفسية والتحكم فيها طوعاً عن طريق تحريك الحجاب الحاجز للأعلى وللأسفل.
وقال كيمبرلي وايتهيد، الباحث المشارك في الدراسة إن هذا الاكتشاف قد يساعد علماء الأعصاب على فهم السبب الذي يجعل البالغين يعانون من هذه الحالة.
ويعرف الفُواق، الذي اكتشف في الرحم بداية من تسعة أشهر، أحد أقدم أنماط النشاط عند الأطفال، وقال الباحثون إن الأطفال المولودين قبل ثلاثة أسابيع من تاريخ الولادة المحدد، معرضون بشكل خاص للحازوقة، ويقضون نحو 1 بالمئة من الوقت في الفواق، نحو 15 دقيقة في اليوم.
ووجد الباحثون أن انقباضات عضلة الحجاب الحاجز الناجمة عن الفواق أثارت استجابة واضحة في قشرة الدماغ. وعلى الرغم من عدم التوصل إلى تفسير إصابة البالغين بالفواق، إلا أن بعض الأشياء مثل الإجهاد أو الإثارة أو تناول الطعام، يمكن أن تؤدي إلى تقلص العضلات.

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