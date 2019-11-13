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تطهير عين امرأة من وكر ديدان طفيلية

| وكالات

الخميس, 14-11-2019

قامت عالمة الانثروبولوجيا الطبية ديان ترافرز غوستافسون بزيارة إلى كاليفورنيا عام 2018، وخلال إحدى جولات الجري في المتنزه اصطدمت بسرب ذباب، وبعد فترة شعرت بألم في عينها اليمنى.
وتعمل العالمة ديان غوستافسون (68 عاماً) في جامعة كريتون بولاية نبراسكا في الولايات المتحدة، وهي من هواة الجري في الفترة الصباحية، ولم تتخل عن هوايتها حتى عند زيارتها لولاية كاليفورنيا،
اتضح لاحقاً أن الألم في عينها اليمنى كان بسبب دودة دائرية طفيلية.
أخرجت ديان هذه الدودة من عينها فوراً، ولكنها لاحظت وجود دودة ثانية فأسرعت بإخراجها أيضاً، وفي اليوم التالي راجعت أخصائي العيون الذي اكتشف وجود دودة ثالثة، فتم إرسالها إلى مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها. وعادت ديان بعد أيام إلى منزلها في نبراسكا، والألم في عينها، ثم بدأت تشعر بوجود جسم غريب فيها، فراجعت اختصاصي العيون الذي أخرج دودة رابعة من عينها ولحسن حظها كانت الأخيرة، وعادت العين تدريجياً إلى حالتها الطبيعية.

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