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اشترى مزهرية بثمن بخس وباعها بسعر باهظ

| وكالات

الخميس, 14-11-2019

اشترى مواطن بريطاني مزهرية صينية قديمة من سوق السلع المستعملة بمبلغ بسيط وباعها في مزاد علني بـ380 ألف جنيه إسترليني.
إذ إنه اشترى مزهرية صفراء مزخرفة بجنيه إسترليني واحد فقط. دون أن يدرك قيمتها الحقيقية، لكنه عندما عرضها للبيع في موقع eBay بسعر أقل من قيمتها الحقيقية، انهالت عليه الطلبات من كل مكان تعرض عليه مبالغ أكبر بكثير من السعر الذي وضعه عند عرضها في الموقع.
وعندما شعر بأن لهذه المزهرية قيمة كبيرة، حذف الإعلان وعرضها على خبراء مزاد فأخبروه بعد دراستها وفحصها، بأنها ربما صنعت خصيصاً لعائلة الإمبراطور الصيني تشيان لونغ من أسرة تشينغ، التي حكمت الصين خلال أعوام 1735-1796. ويقول الخبير ايسيو لي: «لقد صعق صاحب المزهرية عندما وضحنا له تاريخها».
وعرضت المزهرية في المزاد العلني بسعر أولي 80 ألف جنيه إسترليني. ولكن أحد المواطنين الصينيين أعلن عن رغبته في شرائها بخمسة أضعاف هذا السعر الأولي. وفعلاً تمت الصفقة.
وأعلن البائع بعد اكتمال الصفقة، أنه سوف يخصص هذا المبلغ لتأمين مستقبل ابنته التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات.

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