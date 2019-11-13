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بيع أغلى ساعة يد في العالم

| وكالات

الخميس, 14-11-2019

دخلت دار «كريستيز» للمزادات التاريخ مرة أخرى، وتمكنت من بيع ساعة Patek Philippe Grandmaster Chime نادرة بـ31 مليون دولار، لتكون أغلى ساعة يد تباع في العالم.
وتبعاً للمعلومات المتوافرة فإن دار «كريستيز» في جنيف عرضت الساعة المذكورة في مزاد علني لمدة 5 دقائق فقط، وانهالت عليها عروض الشراء إلى أن اقتناها شخص عبر الهاتف لم يكشف عن هويته بمبلغ 31 مليون دولار.
واستغرق العمل في تصنيع تلك التحفة 100 ألف ساعة، ويدخل في تركيبها الفولاذ المقاوم للصدأ والذهب الأبيض، ولها وجهان، أحدهما من الذهب الوردي والآخر من خشب الأبانوس الأسود.
وقالت دار المزادات إنها النسخة الأولى والوحيدة من هذه الساعة الاستثنائية التي يتم إنتاجها من الفولاذ المقاوم للصدأ.

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