من يخلف عساف خليفة؟

في الوقت الذي نقلت فيه لـ«الوطن» مصادر موثوقة مقربة جداً من مدرب رجال النواعير المستقيل فراس معسعس عن جهود تبذل في الأيام الثلاثة الأخيرة لإقناع الأخير بالعدول عن قراره مغادرة الفريق الحموي وعودته مجدداً إليه أضافت المصادر ذاتها أن أحد المقربين من أصحاب القرار في النواعير وتربطه صداقة متينة أيضاً مع المدرب المستقيل أجرى عدة اتصالات هاتفية مع الطرفين في محاولة جادة منه لإعادة المياه إلى مجاريها في أسرع وقت ممكن والسعي إلى تقريب وجهات النظر بينهما من خلال حل كل المسببات التي أدت بالمعسعس إلى اتخاذ قراره بالاستقالة ومنها الجانب المالي.

إلى ذلك وبانتظار ما ستؤول إليه الاتصالات مع المدرب فراس معسعس فقد بات من المؤكد أن استقالة الأخير لم يكن سببها الباطني هو التفكير بعودة المدرب الدمشقي مرة ثانية إلى فريقه الطرطوسي السابق «الساحل» الذي سبق وأن قاده مدرباً مع أول مشاركة للفريق الأصفر في تاريخه بالدوري الممتاز ووصل به الموسم الماضي إلى بر الأمان وخاصة أن الإشاعات كانت قد لاحقت الكابتن فراس بقوة كون أن استقالته في حماة تزامنت بالصدفة مع استقالة المدرب عساف خليفة بعد مباراة الساحل بالجولة الخامسة في ذهاب الدوري مع بطل الدوري الجيش.

ووفق ما وصلنا من أحد الأعضاء البارزين في إدارة نادي الساحل فقد كان من المقرر البت باسم المدرب الجديد لرجال الساحل الذي سيخلف عساف خليفة في اجتماع إدارة النادي المقرر يوم الأحد الماضي لكن شيئاً من هذا القبيل لم يحدث كما لم تحصل «الوطن» على معلومات جديدة في هذا الإطار خلال اتصالها الهاتفي مع مدير فريق الساحل الكابتن ياسر ناصيف لكن حديث الشارع الرياضي في المدينة الساحلية الذي يدور حالياً هو التوجه بإدارة النادي إلى التعاقد مع مدرب دمشقي سبق له أن درب مع منتخبنا الوطني للشباب وهو الأرجح بين أسماء كثيرة مطروحة بشكل غير رسمي منها مدرب الجيش السابق طارق جبان وعبد الناصر مكيس وبشار سرور وسامر بستنلي ووحدها إدارة نادي الساحل تملك الجواب الرسمي في تحديد هوية مدربها الجديد.