أيام الحسم في الطريق إلى يورو 2020 تبدأ اليوم … فنلندا وكوسوفو على أبواب المجد

ستة أيام حاسمة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات يورو 202 تنطلق اليوم ويتوقع أن يستكمل الكبار مشوارهم كالإنكليز والألمان والفرنسيين والهولنديين والدانماركيين رغم بعض الحسابات النظرية، وسيكون منتخبا فنلندا وكوسوفو على موعد مع التاريخ، فالأول الذي لم يسبق له الظهور في أي بطولة كبرى يحتاج إلى فوز (بالمتناول) على ليشتنشتاين ليضمن البطاقة الثانية عن المجموعة العاشرة خلف الإيطالي المتأهل سلفاً، وإذا كان المنتخب الفنلندي دأب على المشاركة بالتصفيات منذ 1968 فإن منتخب كوسوفو يشارك للمرة الأولى وربما دخل التاريخ بتأهله إلى النهائي إلا أن الأمر يتطلب الفوز على منافسه المباشر المنتخب التشيكي في براغ والذي سبق أن فاجأه في بريشتينا وهزمه 2/1 قبل أن يستقبل الإنكليزي في الجولة الأخيرة.

لا خوف على البطل

في المجموعة الأولى تبدو كل الأمور في مصلحة الإنكليز الذين يحتاجون إلى نقطة من مباراتين وتبقى المنافسة على البطاقة الثانية كما أسلفنا بين تشيكيا وكوسوفو، أما في المجموعة الثانية فلا خوف على البرتغاليين أبطال النسخة الفائتة خاصة أنهم يتقدمون على الصرب ويخوض رفاق رونالدو مباراتين سهلتين على الورق فيستضيفون ليتوانيا ثم يحلّون ضيوفاً على لوكسمبورغ، في حين الصرب يستقبلون لوكسمبورغ وأوكرانيا.

وفي الثالثة يتواصل السباق بين الهولنديين والألمان من أجل حجز البطاقتين وثالثهما الإيرلندي الذي يواجهما تباعاً ولذلك فإن حظوظه أقل وهو المتأخر عنهما بثلاث نقاط، وكان الفريق البريطاني خسر ذهاباً من الألماني صفر/2 في بلفاست والهولندي في أمستردام 3/1، وفي المجموعة الرابعة مازال الغموض يلف صاحبي البطاقتين، فالمنتخب الدانماركي الأقرب يستقبل جبل طارق قبل أن يصطدم بالإيرلندي في مباراة فاصلة في دبلن، ورغم تأخر منافسهما السويسري بنقطة إلا أن فرصته أفضل ببلوغ النهائيات خاصة أنه يستقبل جورجيا ويحل ضيفاً على جبل طارق.

وفي المجموعة الخامسة يدرك المنتخب السلوفاكي أن مصيره مرتبط بالفوز وحده على نظيره الكرواتي في زغرب خاصة أن لديه مباراة ثانية على عكس الناري والمجري اللذين يتقدمانه بنقطتين على الجدول، وفي المجموعة السادسة ستكون قمة السويد ورومانيا حاسمة للفريقين لمواصلة الطريق وخاصة للأخير الذي تنتظره قمة أخرى على أرض إسبانيا.

وفي المجموعة السابعة يحتاج منتخب النمسا إلى فوز ليحسم الأمر لمصلحته على حساب السلوفيني، وفي الثامنة ينتظر المنتخب الآيسلندي موقعة على الأراضي التركية وإهدار أي نقطة يعني وداع الحلم الجميل، فالتعادل كفيل بإهداء البطاقتين إلى تركيا وفرنسا، وسبق للآيسلندي أن فاز ذهاباً 2/1.

مباريات الجولة التاسعة

– الخميس: تركيا * آيسلندا (7.00)، فرنسا * مولدافيا، ألبانيا * أندورا، إنكلترا * مونتينيغرو، تشيكيا * كوسوفو، البرتغال * ليتوانيا، صربيا * لوكسمبورغ (9.45).

– الجمعة: النرويج * جزر فارو، فنلندا * ليشتنشتاين، أرمينيا * اليونان (7.00)، سويسرا * جورجيا، الدانمارك * جيل طارق، إسبانيا * مالطا، رومانيا * السويد، البوسنة والهرسك * إيطاليا (9.45).

– السبت: قبرص * اسكتلندا (4.00)، روسيا * بلجيكا، سان مارينو * كازاخستان، أذربيجان * ويلز، سلوفينيا * لاتفيا (7.00)، إيرلندا الشمالية * هولندا، ألمانيا * بيلاروسيا، كرواتيا * سلوفاكيا، الكيان الصهيوني * بولندا، النمسا * مقدونيا (9.45).

المجموعات والترتيب

مج 1: إنكلترا 15 نقطة، تشيكيا 12 نقطة، كوسوفو 11 نقطة، بلغاريا ومونتينيغرو 3 نقاط.

مج 2: أوكرانيا 19 نقطة، البرتغال 11 نقطة، صربيا 10 نقاط، لوكسمبورغ 4 نقاط، ليتوانيا نقطة واحدة.

مج 3: ألمانيا وهولندا 15 نقطة، إيرلندا الشمالية 12 نقطة، بيلاروسيا 4 نقاط، أستونيا نقطة واحدة.

مج 4: الدانمارك وإيرلندا 12 نقطة، سويسرا 11 نقطة، جورجيا 8 نقاط، جبل طارق بلا رصيد.

مج 5: كرواتيا 14 نقطة، المجر 12 نقطة، سلوفاكيا 10 نقاط، ويلز 8 نقاط، أذربيجان نقطة واحدة.

مج 6: إسبانيا 20 نقطة، السويد 15 نقطة، رومانيا 14 نقطة، النرويج 11 نقطة، مالطا وجزر فارو 3 نقاط.

مج 7: بولندا 19 نقطة، النمسا 16 نقطة، سلوفينيا والكيان الصهيوني ومقدونيا 11 نقطة، لاتفيا بلا رصيد.

مج 8: تركيا وفرنسا 19 نقطة، آيسلندا 15 نقطة، ألبانيا 12 نقطة، أندورا ومولدافيا 3 نقاط.

مج 9: بلجيكا 24 نقطة، روسيا 21 نقطة، قبرص 10 نقاط، اسكتلندا 9 نقاط، كازاخستان 7 نقاط، سان مارينو بلا رصيد.

مج 10: إيطاليا 24 نقطة، فنلندا 15 نقطة، البوسنة والهرسك وأرمينيا 10 نقاط، اليونان 8 نقاط، ليشتنشتاين نقطتان.