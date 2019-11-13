شؤون محلية

موافقة أولية لأعلى بناء برجي مرخص في طرطوس

الخميس, 14-11-2019

إشارة إلى ما ورد في المقالة المنشورة في صحيفتكم بعددها رقم 3240 تاريخ 30/9/2019 حول موضوع البرجين التجاريين والسكنيين قيد الإنشاء في محافظة طرطوس المشيدين على كل من العقار رقم 2385 العائد للسيد بسام ممدوح معماري- والعقار رقم 2048 العائد للسيد معتز أسعد ووليد رفول نبين ما يلي:
بما يخص العقار رقم 2385:
– البناء مرخص بالرخصة رقم 152 لعام 2015 والرخصة 6 لعام 2016 والذي هو عبارة عن ملجأ وقبو أول وقبو ثان وأرضي سقائف ونصاصي وستة وعشرين طابقاً متكرراً.
– بموجب تعديلات نظام ضابطة البناء لميدنة طرطوس فقد حصل صاحب العلاقة على كروكي تخطيط جديد معدل لتزيد المساحة الإجمالية المسموحة بمقدار 1428 م2.
– تقدم صاحب العلاقة بموافقة مبدئية على الترخيص بموجب كروكي التخطيط المعدل ليصبح البناء مؤلفاً من (ملجأ وقبو أول وقبو ثانٍ وأرضي سقائف ونصاصي وتسعة وعشرين طابقاً متكرراً) وتم إعطاء الموافقة الأولية على زيادة عدد الطوابق من قبل دائرة رخص البناء لدى مجلس مدينة طرطوس وفق المخططات المبرزة من قبل صاحب العلاقة ليصار إلى تصديقها من نقابة المهندسين أصولاً، وليصبح هذا البرج هو أعلى بناء برجي مرخص في محافظة طرطوس (وذلك بعد استكمال إجراءات الترخيص أصولاً).
بما يخص العقار رقم 2048:
– البناء مرخص بالرخصة رقم 73 لعام 2015 والرخصة رقم 93 لعام 2017 (وهو عبارة عن ملجأ وقبو أول وقبو ثانٍ وأرضي سقائف ونصاصي وتسعة عشر طابقاً).
بموجب تعديلات نظام ضابطة البناء لمدينة طرطوس وبموجب كروكي التخطيط الجديد والمعدل تزداد المساحة الإجمالية المسموحة بمقدار 791 م2 ليصبح البناء في حال طلب الترخيص مؤلفاً من (ملجأ وقبو أول وقبو ثانٍ وأرضي سقائف ونصاصي وواحد وعشرين طابقاً).

رئيس مجلس مدينة طرطوس
القاضي محمد خالد زين

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