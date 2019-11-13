اليوم افتتاح مركز لتأجيل طلاب «تشرين» في «الطب البشري» … حسن لـ«الوطن»: يخدم أكثر من 50 ألف طالب

في خطوة نوعية على مستوى جامعة تشرين وبهدف تبسيط إجراءات طلاب الإجازة والدراسات العليا، كشف رئيس جامعة تشرين بسام حسن لـ«الوطن» عن افتتاح مركز لقبول طلبات التأجيل لخدمة العلم للطلاب الدارسين في جامعة تشرين.

ويأتي ذلك في إطار التنسيق والتحضير المسبق لإطلاق المركز، بعد أن تم تعميم التجربة لمختلف جامعات القطر في ظل التعاون بين وزارتي الدفاع والتعليم العالي، وخاصة أن افتتاح المركز من شأنه أن يوفر الوقت والجهد على الطلبة، علما أنه تم تحديد المركز في مقر كلية الطب البشري في جامعة تشرين، ولاسيما أن المركز يتلقى طلبات التأجيل طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة.

وأكد رئيس الجامعة أن المركز يفتتح اليوم الخميس لتقديم تسهيلات كثيرة للطلاب، علما أن المركز مرتبط الكترونيا مع شعب التجنيد من خلال تقديم البيانات الكترونيا عبر الشبكة، مضيفاً: تم استكمال جميع التحضيرات وإجراء التجهيزات اللازمة للانطلاق بعمل المركز وتقديم الخدمات اللازمة للطلاب.

ولفت حسن إلى أن المركز سيخدم ما لا يقل عن 50 ألف طالب، كما من شأنه أن يخفف الازدحام عن شعب التجنيد.

في السياق تعد جامعة طرطوس دراسة لإحداث مركزين لخدمة الطالب وشعبة تجنيد وسيطة في الجامعة وذلك لتبسيط إجراءات الطلاب، حيث من المتوقع أن يكونا في الخدمة ضمن خطة العام القادم، علما أن مجلس جامعة طرطوس شدد على ضرورة التسريع بوتيرة العمل لإنجازهما ووضع خطة زمنية للتنفيذ، لإنهاء الأعمال واستكمال تأمين مختلف المستلزمات، علما أنه تم الاتفاق على تحديد الأماكن في كليات الآداب والاقتصاد والسياحة.

جدير بالذكر أنه تم افتتاح مركز لتأجيل الطلاب في جامعة دمشق ضمن حرم كلية الحقوق، إضافة إلى افتتاح مركز في جامعة البعث، مع السعي لتعميم الأمر على مختلف جامعات القطر.