اقتصاد

خميس لوفد إيراني: استثمار خبرات القطاع الخاص لتنشيط التجارة بين البلدين

| الوطن

الخميس, 14-11-2019

بحث رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أمس مع رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني مجتبى ذو النوري والوفد المرافق له سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة.
وبحسب (سانا) تناول اللقاء آفاق التعاون الجديدة وتعزيزها خلال المرحلة القادمة، وأهمية استثمار خبرات القطاع الخاص بين الجانبين لتنشيط التبادل التجاري وتوسيع الاستثمارات الاقتصادية المشتركة.
وأكد خميس أن العلاقات السورية الإيرانية تزداد رسوخاً في كل المجالات، ولاسيما على الصعيدين السياسي والاقتصادي من خلال تبادل الزيارات بين الوفود الحكومية، وتشكيل لجان متابعة مشتركة لتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها وفتح الباب أمام اتفاقيات جديدة تعود بالفائدة على البلدين الصديقين.
وبيّن خميس أن الفترة الحالية تشهد تكثيفاً للجهود الحكومية لاستثمار الموارد المحلية بالشكل الأمثل، واستنهاض المقدرات البشرية والمادية للتخفيف من آثار الحرب على الواقع المعيشي للمواطنين، بالتوازي مع وضع خطط إستراتيجية لتحصين الاقتصاد الوطني خلال المرحلة القادمة.
من جانبه، أوضح ذو النوري أن الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب زادت من عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الصديقين والتي سوف تستمر بعد تحقيق سورية الانتصار الكامل في حربها على الإرهاب، لافتاً إلى رغبة بلاده في تبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع الجانب السوري في مرحلة إعادة الإعمار، وخصوصاً في مجالات الطاقة والزراعة وتطوير البنية التحتية والطرق والصناعات الإستراتيجية.
حضر اللقاء الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء وعدد من أعضاء مجلس الشعب وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق.

مقالات ذات صلة

الخميس, 14-11-2019

النداف لـ«برنامج الغذاء العالمي»: مواد فاسدة تدخل من تركيا إلى المحافظات الحدودية وهذا موثّق بالصور

الخميس, 14-11-2019

مدير «محروقات ريف دمشق» لـ«الوطن»: إلغاء ترخيص أي سائق صهريج يطلب إكرامية أو يتلاعب بالكيل

الخميس, 14-11-2019

في «الأربعاء التجاري» … اتهامات بزيادة عدد المعارض وتشابهها على حساب النوع.. و«مؤسسة المعرض» ترد: كلام غير دقيق!

الخميس, 14-11-2019

اتحاد الفلاحين لـ«الوطن»: بيع زيت الزيتون للموظفين بالتقسيط وإنتاجنا من الحمضيات 1.1مليون طن

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock