شؤون محلية

أنزور: ضرورة انتقاء عبارات لا تخدش الحياء العام ولا تعطي أي انطباع سياسي

الخميس, 14-11-2019

اقر مجلس الشعب مشروع قانون نقابة الفنانين في انتظار انتهاء لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي لدراسة المواد التي صوت المجلس على إعادتها إليها لدراستها سواء من الناحية الصياغية أم القانونية.
ودعا نائب رئيس المجلس نجدت أنزور إلى انتقاء العبارات والمصطلحات في مشروع القانون والتي لا تخدش الحياء العام ولا تعطي أي انطباع سلبي أو أمني هذا أمر ضروري باعتبار أن الأزمة سوف تنتهي والنصر تحقق، موضحاً أن هذا القانون لم يوضع لأشخاص معينين بل للمجتمع بالكامل. وخلال مداخلة له أضاف أنزور: نعلم أن نقابة الفنانين ترعى شؤون الفنانين وهي في الوقت ذاته ظاهرة حضارية جداً تنظم أعمالهم.
ومن المواد التي أقرها المجلس المتعلقة بالشؤون المالية ليكون للنقابة موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي. وتتلقى النقابة والفروع واردات من رسوم الاختبار والانتساب والاشتراك وحفلات الأفراح والدوبلاج وفرق الإنشاد وغيرها والإعانات المالية التي تمنحها الدولة والهبات والتبرعات وريع أموال النقابة واستثمارها وبدلات الأعمال من الفنانين المغتربين، بينما تعفى ممتلكات وأموال النقابة وفروعها المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم والطوابع المالية والبلدية وغيرها كما تعفى جميع الأعمال الفنية التي تقدمها النقابة باسمها من جميع الضرائب والرسوم شريطة أن يعود ريعها لصناديق النقابة.
كما وافق المجلس على الباب السادس المتضمن أحكاماً عامة وانتقالية ومنها تحل نقابة الفنانين المحدثة بموجب أحكام هذا القانون محل نقابة الفنانين القائمة ويصدر النظامان الداخلي والمالي للنقابة خلال فترة أقصاها سنة من تاريخ انتخاب مجلس النقابة الجديد وفق أحكام هذا القانون وتتولى الجهات العامة المعنية قمع أي مخالفة لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بمزاولة المهنة مباشرة أو بناء على طلب خطي من النقيب أو رئيس الفرع أو من يفوض بذلك من مجلس النقابة أو مجالس الفروع.

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