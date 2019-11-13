عربي ودولي

السيسي في زيارة مفاجئة إلى الإمارات

| روسيا اليوم - رويترز

الخميس, 14-11-2019

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس إلى أبو ظبي في زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» بأن السيسي سيبحث خلال هذه الزيارة مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان «العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين والتعاون الثنائي الاستراتيجي بينهما وآليات مواصلة تنميته وتعزيزه في المجالات المختلفة..إضافة إلى مجمل التطورات على الساحات العربية والإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك».
ولفتت الوكالة إلى أن زيارة الرئيس المصري إلى الإمارات تأتي «في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة والتعاون والتشاور حول مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك».
تأتي زيارة السيسي إلى دولة الإمارات بالتزامن مع «إشارات» لم تأخذ بعد طابعاً رسمياً عن إمكانية حدوث تطورات في الأزمة مع قطر بحسب بعض التقارير الإعلامية.
في هذه الأثناء خلفت الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها «حلايب وشلاتين» بمحافظة البحر الأحمر في مصر، دماراً كبيراً.
وأدت السيول إلى هدم عدد كبير من المنازل والأكشاك الخشبية بالمدينتين، كما تسببت المياه المندفعة من الجبال في خسائر مادية كبيرة.
وطالب أبناء حلايب، بسرعة التدخل الفوري لحصر المتضررين من السيول واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحمايتهم من أخطار الأمطار الغزيرة.
وكانت إدارة المياه الجوفية بالبحر الأحمر قد حذرت، من سقوط أمطار على «حلايب وشلاتين»، وقد تصل إلى سيول.

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