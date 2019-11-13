عربي ودولي

موسكو دعت لعدم استغلال ما يجري في بوليفيا … مادورو: على الجيش إعادة موراليس للسلطة

| وكالات

الخميس, 14-11-2019

دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجيش في بوليفيا إلى إعادة الرئيس إيفو موراليس إلى السلطة عقب الانقلاب الذي جرى في البلاد هذا الأسبوع.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن مادورو طالب خلال اجتماع لدعم موراليس في كراكاس القيادة العسكرية العليا في بوليفيا بإعادة الرئيس موراليس إلى السلطة وعدم قمع الناس.
وأوضح مادورو أن موراليس أجبر على الاستقالة، مشيراً من جانب آخر إلى أن الوضع في بوليفيا قد يؤدي إلى نزاع داخلي في البلاد.
وفي السياق دعت وزارة الخارجية الروسية إلى عدم استغلال بعض الدول الأوضاع الحالية في بوليفيا معربة عن أملها بعودة الأمور إلى طبيعتها.
ونقلت «سبوتنيك» عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله أمس «لا نريد أن يتواصل الاضطراب بعد هذا التقلب المفاجئ الذي حدث في غضون أيام وساعات فقط وأسفر عن إعادة تشكيل كامل للمشهد السياسي في بوليفيا».
وأعرب ريابكوف عن أمله بعودة الأوضاع إلى طبيعتها في البلاد وبأن يتواصل «تطور عملية تمكينها ضمن الإطار الدستوري».
وأعلن الرئيس البوليفي ايفو موراليس الأحد الماضي استقالته من منصبه بعد احتجاجات على إعادة انتخابه لولاية رابعة ووصف مذكرة توقيف صدرت بحقه بأنها «غير قانونية» فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية أن ما جرى في بوليفيا «انقلاب معد مسبقا».

 

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