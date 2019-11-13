سورية

أكدت أنها لم تتخلَّ يوماً عن دورها العربي والإقليمي … شعبان: سورية الركيزة الأساسية للمستقبل العربي

| حماة- محمد أحمد خبازي

الخميس, 14-11-2019

أكدت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية بثينة شعبان، أمس، أن سورية تشكل الركيزة الأساسية للمستقبل العربي، وأنها لم تتخلَّ يوماً عن دورها العربي والإقليمي حتى خلال الحرب الإرهابية العدوانية التي تشن عليها.
وقالت شعبان خلال جلسة ملتقى البعث للحوار الفكري السادس بعنوان «دور الفكر القومي في صياغة مستقبل الوطن العربي» والتي أقيمت في مقر فرع الحزب بحماة وبحضور رسمي وشعبي غفير: إن «السيد الرئيس بشار الأسد كان يركز دائماً خلال لقاءاته على أن البوصلة هي فلسطين»، مبينةً أن «الواقع العربي واقع صعب ولقد تم استهداف سورية وأرادوا أن يكسروا الحلقة الأقوى في هذه الأمة ويفرطوا عقد هذه الحلقة، ولكن صمود سورية وانتصارها في هذه الحرب على الإرهاب أحبطا مخططاتهم وهم يعانون من إخفاق مخططاتهم لينتقلوا من مخطط لآخر وخاصة في ظل الحصار الاقتصادي والتضييق على سورية ولبنان والعراق».
ولفتت شعبان إلى ما نشر في دراسة إستراتيجية أعدتها ستة مراكز بحثية في الولايات المتحدة الأميركية بعنوان «الاختراق النظيف والإستراتيجية الجديدة» التي اتبعتها الدول الغربية والولايات المتحدة الأميركية للسيطرة على المنطقة بحيث لا تحارب بجيوش أو تدفع تكاليف حروب عسكرية وإنما من خلال إستراتيجية جديدة للسيطرة على المنطقة تقوم على استغلال جيل الشباب المعجب بالغرب وكيفية تهيئته لتبني أجندة غربية وأن يتم تقديم التمويل والخدمات لهم وبالتالي زعزعة الاستقرار بمناطقهم وبلدانهم.
وأجابت شعبان على كل المداخلات المطروحة، وأكدت أن الجيش العربي السوري ماض في عملية تحرير أراضي الجمهورية العربية السورية كاملة من الإرهاب وأهمية الوفاء لدماء الشهداء والجرحى وهو ما يتطلب أن ننذر أنفسنا لبناء الوطن بنبل وصدق وعطاء.

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