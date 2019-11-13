بلال التقى نائب رئيس الهند ووزير خارجيتها … شنكار: ندعم سورية ومستعدون للمساهمة في إعادة الإعمار

أكد وزير الخارجية الهندي سوبرامينام جاي شنكار دعم بلاده الكامل لسورية في حربها على الإرهاب، واستعدادها للمساهمة في إعادة إعمارها.

وأشار شنكار خلال لقائه عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي محسن بلال إلى أن علاقات مميزة وعميقة تربط سورية والهند، لافتاً إلى التقارب في وجهات النظر بين البلدين حول العديد من القضايا.

وأعرب وزير الخارجية الهندي عن استعداد بلاده لدعم سورية وشعبها في مرحلة إعادة الإعمار، بعد وضع اللمسات الأخيرة على مذكرات التفاهم والاتفاقيات المزمع توقيعها بين البلدين خلال اجتماعات اللجنة السورية الهندية المشتركة المقرر عقدها في آذار من العام المقبل.

بدوره لفت بلال، إلى ما تتعرض له سورية من حرب إرهابية والتدخل التركي السافر في الشؤون الداخلية السورية، ودعم النظام التركي الإرهابيين في إدلب وشمال شرق سورية.

كما التقى بلال نائب الرئيس الهندي فينكايا نايدو، الذي عبر عن موقف بلاده الرافض لأي تدخل أجنبي في شؤون سورية، وعن حرص الهند على وحدة الأراضي السورية ودعمها الحل السياسي للأزمة فيها.

وقال نايدو: «الهند وسورية تتشأركان في نشر معالم التسامح والمحبة والإخاء، ولم تكونا يوماً دولاً معتدية وطالما وقفتا معاً ضد التدخلات الأجنبية في شؤون الدول الأخرى».

من جهته أكد بلال، أن إعادة الإعمار ستتم بمساعدة حلفاء سورية، والدول الصديقة كالهند التي ستسهم مع غيرها من دول مجموعة «بريكس» في عملية إعادة الإعمار.