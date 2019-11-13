يازجي: 21 ملياراً ديوناً لـ«الاقتصاد» على «التعليم» … سارة: ألف عيب في الوزارة لكن الإعلام السوري هو الأفضل

أكد وزير الإعلام عماد سارة أن هناك إستراتيجية للوزارة قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى، موضحاً أن القريبة تتضمن أن يتم تحويل الإعلام إلى إعلام وطن ومواطن وليس حكومياً.

وخلال حضوره اجتماعاً للجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس الشعب أوضح سارة أنه تم إطلاق مجموعة من البرامج الخدمية ونقل الحلول من المواطنين إلى المسؤولين الذين يدرسونها.

ولفت إلى تغطية الإعلام لقضايا الفساد وأن الطريق صعب، مشيراً إلى أنه في الوزارة ألف عيب وعيب ومئة مشكلة ومشكلة وهذا طبيعي، لكن على الرغم من المشاكل يكفينا فخراً أن هذا الإعلام هو الأفضل والأطهر في المنطقة والعالم وأثبت مدى وطنيته وأنه يتقدم ولا يتراجع.

وفي موضوع آخر كشف وزير الصحة نزار يازجي عن وجود ديون لوزارة الاقتصاد على وزارة التعليم العالي بنحو 21 مليار ليرة لاستجرار أدوية وهمية أو غير وهمية، وهي مركونة في وزارة الاقتصاد.