الأولى

يازجي: 21 ملياراً ديوناً لـ«الاقتصاد» على «التعليم» … سارة: ألف عيب في الوزارة لكن الإعلام السوري هو الأفضل

| محمد منار حميجو

الخميس, 14-11-2019

أكد وزير الإعلام عماد سارة أن هناك إستراتيجية للوزارة قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى، موضحاً أن القريبة تتضمن أن يتم تحويل الإعلام إلى إعلام وطن ومواطن وليس حكومياً.
وخلال حضوره اجتماعاً للجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس الشعب أوضح سارة أنه تم إطلاق مجموعة من البرامج الخدمية ونقل الحلول من المواطنين إلى المسؤولين الذين يدرسونها.
ولفت إلى تغطية الإعلام لقضايا الفساد وأن الطريق صعب، مشيراً إلى أنه في الوزارة ألف عيب وعيب ومئة مشكلة ومشكلة وهذا طبيعي، لكن على الرغم من المشاكل يكفينا فخراً أن هذا الإعلام هو الأفضل والأطهر في المنطقة والعالم وأثبت مدى وطنيته وأنه يتقدم ولا يتراجع.
وفي موضوع آخر كشف وزير الصحة نزار يازجي عن وجود ديون لوزارة الاقتصاد على وزارة التعليم العالي بنحو 21 مليار ليرة لاستجرار أدوية وهمية أو غير وهمية، وهي مركونة في وزارة الاقتصاد.

مقالات ذات صلة

الخميس, 14-11-2019

«سرايا القدس»: ننتظر في الساعات القادمة موقفاً ميدانياً يؤسّس لمعركة مقبلة … عشرات الشهداء في ثاني أيام العدوان الإسرائيلي على غزة

الخميس, 14-11-2019

حفاة في المخيم الأميركي

الخميس, 14-11-2019

بلال التقى نائب رئيس الهند ووزير خارجيتها … شنكار: ندعم سورية ومستعدون للمساهمة في إعادة الإعمار

الخميس, 14-11-2019

استنزف «التركستاني» ودمّر خطوطه الخلفية الجيش يمهّد باتجاه «كبانة»

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock