الحميدوش مدرباً لجبلة

عينت إدارة نادي جبلة لاعبها السابق مساعد المدرب في الموسم الحالي حسن حميدوش مدرباً لفريق الرجال خلفاً للخلف المستقيل، ويبدو أن الإدارة وثقت بالحميدوش بعد سيرته الحسنة كمساعدٍ للمدرب عبر عدة مواسم، حيث شغل منصب مساعد المدرب لعمار الشمالي أثناء فترة صعود النادي للدرجة الممتازة، كما كان مساعداً للخلف. واختلفت آراء مشجعي جبلة على قرار التعيين هذا، حيث تحفظ قسمٌ على القرار بحجة أن الفريق بحاجةٍ لدمٍ جديدٍ بعد الخسارات المتلاحقة التي أصابته، في حين تحجج القسم الآخر بأن وخبرته في تدريب رجال جبلة خلال المواسم المتلاحقة ستجعله الأجدر في قيادة الفريق، وكما يقول المثل: رجال مكة أدرى بشعابها، بانتظار أن يذوب الثلج.