حطين بصدارة دوري الشباب

تصدر شباب حطين الدوري الممتاز بعد فوزه على شباب الكرامة بهدفين نظيفين في مباريات الأسبوع السادس من الذهاب، وكانت المباراة قوية ونقاطها مضاعفة فنالها أصحاب الأرض عن جدارة، وفاز الاتحاد خارج قواعده على الطليعة بهدفين مقابل هدف واحد، فاستقال مدرب شباب الطليعة على إثر هذه الهزيمة، وفاز الحرية بحلب على ضيفه النواعير بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فاستمر الحرية بالتقدم وأخمدت الخسارة فورة النواعير، كما حقق الوثبة فوزاً جيداً على ضيفه جبلة بهدفين لهدف، وتعادل الوحدة مع ضيفه تشرين بهدف لمثله، وحقق الجيش أول فوز له بالدوري وكان على حساب المحافظة بهدف، وكذلك فعل المجد الذي فاز على الشرطة 3/1.

وبالمحصلة العامة فإن المستوى مازال غير ثابت بالدوري والفرق تتفاوت بأدائها من مباراة إلى أخرى، فتارة تقدم مباراة جيدة وتارة دون ذلك والفرق التي قدمت مستوى ثابتاً وجيداً حتى الآن هي فرق حطين والاتحاد والحرية.

وعانت فرق أخرى من عدم الثبات كالشرطة الذي هزم الكرامة وتعادل مع حطين وها هو في آخر أسبوعين يتلقى الهزائم الثقيلة، ومثله المحافظة والجيش والمجد وجبلة.

ويتصدر حطين الترتيب وله (13) نقطة، يليه الاتحاد (12) ثم الحرية والوثبة ولكل منهما (11) نقطة، فالنواعير والكرامة بعشر نقاط ثم تشرين وله تسع نقاط والوحدة سبع نقاط فالجيش ست نقاط وجبلة والشرطة والطليعة والمحافظة ولكل منهم خمس نقاط وأخيراً المجد بثلاث نقاط.