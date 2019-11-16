الشربيني مدرباً للساحل

بعد موافقتها على استقالة عساف خليفة قررت إدارة نادي الساحل التعاقد مع الكابتن هشام الشربيني لقيادة الفريق في الموسم الحالي، هذا وقاد باشر الشربيني مشاهدته للفريق في المباراة الودية التي أقيمت أمس السبت مع الوثبة بحمص وانتهت لمصلحة الوثبة 2/1 وشهدت المباراة عودة المهاجم سامر خانكان بعد غيابه عن الملاعب لمدة شهرين ونصف وكان متسبباً بركلة الجزاء التي احتسبت للساحل والتي سجل منها علي سعيد هدف تقليص الفارق لأن النتيجة النهائية كانت لمصلحة الوثبة بهدفين لهدف.