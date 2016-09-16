الدوري الكروي في التجمع النهائي … فريق الشرطة بداية جيدة ونهاية متعبة ومتهالكة

| نورس النجار

لم تنته حكاية فريق الشرطة في الموسم الماضي كما يشتهي عشاقه فالفريق الذي دخل الدوري منذ بدايته منافساً على اللقب أصبح الحلقة الأضعف في التجمع النهائي، وانخفض مستوى الفريق وعطاؤه بدأ يجف منذ مرحلة الإياب، وكأن هناك لعنة حلت على الفريق في مرحلة الإياب جعلته يخسر النقاط، السهلة وخدمه الحظ في بعض المباريات وأنقذه من الخسارة.

فريق الشرطة اعتاد أن يكون أحد فرق الصف الأول، ولا ننسى أنه أول فريق يحرز لقب الدوري بشكله الجديد، وكان منافساً قوياً في كأس الاتحاد الآسيوي، إلا أنه توقف فجأة ولم يعد بعطائه كما كان لأسباب ليس بعيدة عن أحد، فالشريحة المالية التي يمتلكها الفريق الآن باتت أقل وبالتالي لا يستطيع التعاقد مع لاعبين على مستوى عال مقابل المبالغ التي تدفعها بعض الفرق الأخرى، الشرطة كان يملك لاعبي الصف الثاني باعتراف مدربه، والبعض كان عطاؤه أقل من المتوقع وما حققه الفريق بالوصول إلى التجمع النهائي كان أمراً جيداً وفقاً للإمكانيات والظروف التي يعيشها الفريق.

من ناحية أخرى فهناك نواح إيجابية كثيرة تبشر بمستقبل كبير لكرة الشرطة، وها هي مجموعة اللاعبين الشباب الذين يمتلكهم الفريق، فالذين شاركوا مع الرجال قدموا مستوى طيباً ولفتوا الأنظار، والنادي يملك فريقاً شاباً ترفع له القبعات استطاع أن ينال بطولة دمشق للشباب، ووصل إلى المباراة النهائية لبطولة حطين الكروية للشباب، وإن لم يكن التوفيق حليف الفريق في بطولة الدوري هذا الموسم فإنه خلال سنوات ليست بالقليلة وبالإستراتيجية الناجحة برعاية القواعد سيعود الفريق للتتويج والمنافسة بشكل أكبر وبفريق عماده من أبناء النادي.

أهداف وهدافون

في دور المجموعات حقق فريق الشرطة 31 هدفاً في 18 مباراة بواقع 1.7 هدف في المباراة الواحدة ودخل مرماه 11 هدفاً وفي التجمع النهائي سجل أربعة أهداف ودخل مرماه تسعة أهداف وكانت الحصيلة النهائية 35 هدفاً لمصلحته وعليه 20 هدفاً في 23 مباراة.

مرحلة الذهاب شهدت فوز الشرطة في سبع مباريات مقابل تعادلين، وكان من انتصاراته خمسة متتابعة جعلت الترشيحات تصب لمصلحته لأنه كان ينافس الوحدة على صدارة المجموعة لكن مرحلة الإياب قلبت التوقعات فحقق الفريق ثلاثة انتصارات وخمسة تعادلات وخسارة واحدة جعلته في المركز الثالث متأهلاً مع نقطة تمايز يتيمة.

فاز الشرطة في مباراته الأولى على الاتحاد 2/صفر عبر أحمد الأسعد د(15-41) وفاز بعدها على النواعير 4/صفر عبر ريزان الصالح د(10)، أحمد الأسعد د(15-65) طفى الشيخ يوسف د(87) ثم على مصفاة بانياس 4/صفر أيضاً عبر مصطفى الشيخ يوسف د(2) ويوسف أصيل د(68-76) وأحمد الأسعد (57)، ثم فاز على الوثبة 3/1 عبر أحمد الأسعد د(25-48-60) ثم على النضال 1/صفر عبر محمد قلفاط د(28)، وتعادل بعدها مع تشرين سلباً ثم فاز على الفتوة 2/صفر عبر ريزان الصالح (43) وأحمد الأسعد د(85)، وتعادل مع الوحدة صفر/صفر وفاز في مباراته الأخيرة على الجهاد 1/صفر عبر محمد الواكد د(83).

في مرحلة الإياب تعادل أمام الاتحاد صفر/صفر وأسعفه الحظ بإضاعة الاتحاد لركلة جزاء ثم تعرض للخسارة أمام النواعير 2/4 سجل هدفيه محمد الواكد د(30-82)، وفاز على مصفاة بانياس 3/صفر سجل أهدافه مصطفى الشيخ يوسف (21) ومحمد الواكد (66) ومؤمن ناجي (80)، وعلى الوثبة 2/1 سجل هدفيه يوسف أصيل د(45-77)، وتعادل مع النضال 1/1 سجل هدفه ريزان الصالح (74)، وفاز على تشرين 2/صفر سجل هدفيه مؤمن ناجي (52) وكامل كواية(96)، وتعادل مع الفتوة 1/1 سجل هدفه محمد الواكد (25) وتعادل مع الوحدة 3/3 سجل أهدافه خالد عكلة (15) ومحمد الواكد (87)، وأحمد الأسعد (88)، وتعادل في مباراته الأخيرة مع الجهاد سلباً.

وفي التجمع النهائي خسر في أول مبارياته أمام الكرامة 1/3 سجل هدفه أحمد الأسعد (47) ثم فاز على المحافظة 1/صفر سجل هدفه أحمد الأسعد د(37) وخسر أمام الجيش 1/2 سجل هدفه مصطفى الشيخ يوسف (75) وخسر أمام الاتحاد صفر/1 ثم خسر أمام الوحدة 1/3 سجل هدفه محمد قلفاط د(45).

سجل في الشوط الأول 15 هدفاً وفي الشوط الثاني 20 هدفاً.

هداف الشرطة أحمد الأسعد وله 12 هدفاً ثم محمد الواكد (6) أهداف وأربعة اهداف لكل من يوسف أصيل ومصطفى الشيخ يوسف وثلاثة أهداف لريزان الصالح وهدفين لمؤمن ناجي ومحمد قلفاط وهدف لمحمد كامل كواية وخالد عكلة.

ألوان وجزاء

بطاقتان حمراوان كانتا نصيب فريق الشرطة على محمد لولو أمام المحافظة ومحمد صهيوني أمام الاتحاد.

ست ركلات جزاء احتسبت له سجلت جميعها فسجل أحمد الأسعد على فريق الاتحاد مرتين وعلى الوثبة والنواعير وسجل محمد الواكد على الوحدة ومحمد قلفاط على الوحدة أيضاً.

واحتسبت عليه 10 ركلات جزاء فأضاع من الاتحاد كل من عمر حميدي وعبد اللـه نجار ومحمد الأحمد وأضاع محمد قطايا من الوحدة وأحمد الناطور من المحافظة ومحمد مرمور من تشرين، وسجل تامر رشيد من النواعير وورد السلامة من الفتوة وعمرو جنيات من الكرامة ورجا رافع من الوحدة.

تشكيلة الفريق

تألف الكادر الفني للفريق من محمد شديد مدرباً ساعده سامر جبان ومحمود كركر مدرباً للحراس وخالد السهو وأحمد هلال إداريين وكل من اللاعبين شفان أوسي وعقبة المرعي ومازن علوان وريزان الصالح ومحمد لولو ويوسف أصيل وسعيد برو ومصطفى الشيخ يوسف وعبد العزيز أوصمان وأحمد الأسعد ومحمد الواكد وعبد السلام ديب وحسن خضور ووسيم نداف وواصل الحسين وسليمان إبراهيم ومحمد صهيوني ومؤمن ناجي وكامل كواية ومحمد لولو وزياد دنورة ومحمد قلفاط.