دمشق: لم نتلق ضمانات لإيصال المساعدات إلى شرقي حلب

| وكالات

أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين أن الحكومة السورية قامت بكل المطلوب منها لتسهيل وصول قافلة المساعدات الإنسانية إلى شرق حلب إلا أن السلطات السورية انطلاقاً من التزاماتها التي وافقت عبرها على إيصال المساعدات تبين، خلافاً لكل ما يشاع، أنها لم تتلق أي ضمانات تتعلق بأمن القوافل حيث ما زال المسلحون يطلقون النار على الطريق الذي ستسير عليه هذه القوافل، ولم تكتف المجموعات الإرهابية المسلحة بذلك بل إنها تطلق النـــار على الطــــرق الفرعيـــة المحيطــــة بالطريق الرئيسي المحدد لمرور القوافل.

وتابع المصدر في بيان نقلته «سانا»: إن الحكومة السورية تشدد من جانبها على أنها قامت بكل ما هو ضروري من أجل فتح معبر آمن لهذه القوافل وأنها وضعت النقاط الخاصة بذلك وخاصة من أعضاء الهلال الأحمر العربي السوري، أما المجموعات المسلحة فلم ينسحب مسلحوها حتى الآن من تلك الطرق بل ما زالوا يرتكبون أعمالا استفزازية خطرة.

وختم المصدر بالقول: إن الحكومة السورية تؤكد من جديد قيامها بكل جهد إيجابي بناء لتحقيق هدف إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها وتعرب عن استعدادها للحوار والتعاون مع الجهات الدولية المعنية لتنفيذ ما تم التوافق عليه مع الأمم المتحدة وخاصة الإجراءات المتعلقة بالأوضاع الإنسانية.