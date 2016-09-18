المعلم يرأس وفد سورية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

مع انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء القادم، اجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية للبحث في حل الأزمة السورية.

وعلمت «الوطن» أن مندوب سورية الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري سيمثل سورية في هذا الاجتماع، كون موعد وصول نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم لا يتطابق مع موعد الجلسة.

ويشارك المعلم ونائبه فيصل المقداد في أعمال الجمعية العامة حيث يلتقي عدداً من نظرائه على هامش الجمعية العامة.