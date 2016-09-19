شعبان: الغارات الأميركية «مقصودة»

| وكالات

أكدت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية بثينة شعبان أن الغارات الأميركية التي استهدفت مواقع الجيش السوري السبت كانت «مقصودة»، مشددة على التزام دمشق بالهدنة «حتى انتهاء مدتها».

ونقلت وكالة «أ.ف.ب» عن شعبان قولها: «نعتقد أن الضربة مقصودة»، وأضافت: «كل المشاهد العينية والوقائع على الأرض لا تظهر أن هناك خطأ أو مصادفة، إنما كل شيء كان محسوباً وداعش كان على علم به، وحين دخل داعش، توقفت الغارات»، مشيرة إلى أنه «حتى روسيا توصلت إلى نتيجة مرعبة وهي أن الولايات المتحدة تتواطأ مع داعش».

ورداً على سؤال حول تأثير الغارات الأميركية على الهدنة، قالت شعبان: «نحن ملتزمون بالهدنة، والهدنة سارية حتى انتهاء مدتها، ربما يجري تمديدها ومن الممكن أن يجري التوافق على شيء ما، فالمشهد السياسي متحرك جداً».

وتحدثت عن تأثير الغارة على الاتفاق الروسي الأميركي، وقالت: «أعتقد أن بعض الجهات في الولايات المتحدة لا تريد الاتفاق، جهة تتفق مع الروس، وأخرى ترفض الاتفاق»، وتابعت: «ما يبدو لنا، وهي ليست معلومات، أن البيت الأبيض يريد الاتفاق فيما يرفضه البنتاغون».