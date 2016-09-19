تشوركين يكشف بعض بنود الاتفاق حول سورية: الأولوية للفصل بين الفصائل المعارضة وجبهة النصرة

| وكالات

كشف المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين بعض بنود الاتفاق الروسي الأميركي الأخير بشأن سورية وذلك في حديث للصحفيين عقب الجلسة الطارئة لمجلس الأمن لبحث العدوان الأميركي على مواقع عسكرية سورية.

وفي تعليقه على رفض واشنطن الإفصاح عن بنود الاتفاق الذي خلص إليه وزيرا الخارجية سيرغي لافروف وجون كيري في الـتاسع من الشهر الجاري لوقف إطلاق النار في سورية، قرأ تشوركين مقتطفات من نص الاتفاق، ووفق موقع «روسيا اليوم» قال: «سأتلو عليكم بعض العبارات مما ورد في نص الاتفاق المدون في صفحتين، كي يتضح لكم جوهر الأمر»، وأضاف: «تعتزم روسيا والولايات المتحدة بذل جهود مشتركة تشمل إجراءات خاصة في حلب بما يخدم تطبيع الوضع في سورية».

وتابع: تكمن الأولوية الرئيسية، في الفصل ما بين المناطق الخاضعة لسيطرة «الدولة الإسلامية» (داعش) وجبهة النصرة، وتلك التي تسيطر عليها قوى المعارضة السورية المعتدلة المسلحة، إضافة إلى الفصل ما بين الفصائل المعارضة و«النصرة».

واحتدم الجدل مؤخراً بين موسكو وواشنطن حول سر تمسك الأخيرة بالتكتم على فحوى الاتفاق، إذ أعرب الجانب الروسي وعلى أرفع المستويات عن دهشته الكبيرة إزاء غاية واشنطن من وراء هذا الكتمان.