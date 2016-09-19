الجيش أمّن طريق السعن إثريا.. و«درع الفرات» التركية تعثرت … موسكو: مسلحو حلب يستعدون لهجوم واسع

| الوطن – وكالات

أعاد الجيش السوري الأمان أمس إلى طريق السعن الشيخ هلال إثريا، بعد اشتباكات ضارية مع تنظيم داعش الإرهابي، على حين تعثرت عملية «درع الفرات» التي تشنها أنقرة وميليشيات المعارضة في ريف حلب الشمالي، فيما أكدت موسكو أن ميليشيات مسلحة تستعد لهجوم واسع في حلب.

وأكد مصدر إعلامي أمس أن الجيش أعاد الأمان إلى طريق السعن الشيخ هلال إثريا، بعد اشتباكات ضارية مع تنظيم داعش، كبدته خلالها خسائر فادحة بالأرواح والعتاد، موضحاً أن حركة السير عادت طبيعية وآمنة على هذا الطريق الذي حاول التنظيم قطعه.

بدورها ذكرت مواقع معارضة أن سلاح الجو السوري شن غارتين على مواقع في أحياء حلب الشرقية، بينما أكد نشطاء على «فيسبوك» مقتل القائد العسكري في ميليشيا «الفرقة 13» المدعو عبد الكريم عليطو على جبهات ريف حلب الشمالي ضمن معركة «درع الفرات» ضد تنظيم داعش، بالتزامن مع تأكيدهم مقتل جنديين من الجيش التركي وسقوط 3 جرحى آخرين جراء استهداف دبابة تركية بصاروخ موجه من قبل التنظيم.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف: أن الميليشيات المسلحة «تستخدم أيام التهدئة لإعادة تجميع قواها استعداداً لهجمات واسعة في حلب».

وأضاف: «على مدى 6 أيام من سريان نظام التهدئة في سورية وحده الجيش السوري من أظهر التزاماً حقيقياً به بخلاف المجموعات المسلحة إذ أخفق الجانب الأميركي في التأثير عليها ولم يقدم بيانات دقيقة حول أي منها أو عن مدى التزامها بالتهدئة».

بدورها نقلت «سانا» عن مصدر عسكري تأكيده أن المجموعات المسلحة خرقت نظام التهدئة 16 مرة يوم أمس، من خلال استهدافها مناطق سكنية وعدداً من النقاط العسكرية في دمشق وحماة وحمص واللاذقية ودرعا.

في غضون ذلك، تعثرت المرحلة الثالثة من «درع الفرات»، حيث أرسلت تركيا مزيداً من التعزيزات العسكرية إلى مناطقها المواجهة لمعبر تل أبيض، بعد نشوب اشتباكات حدودية متقطعة بين الجيش التركي وميليشيا «قوات سورية الديمقراطية» في منطقة المعبر في مدينة تل أبيض، تخللها تحليق مكثف للطيران الحربي التركي، فاستغل داعش ذلك وشن هجوماً بانغماسيين على قرى الفاطسة والكنطري والهبساوي في الريف الشرقي والغربي لبلدة عين عيسى بمحافظة الرقة، وفق مواقع معارضة.

إلى ريف دير الزور الغربي، كثف الطيران الحربي استهداف مواقع داعش في أحياء البغيلية، لكن مصدراً عسكرياً أفاد أمس بإسقاط طائرة حربية في دير الزور أثناء تنفيذ مهمة قتالية ضد داعش واستشهد طيارها، وفق «سانا»، وسط أنباء عن انسحاب الجيش صباح أمس من أغلب النقاط التي كان قد سيطر عليها ليلة أول من أمس في جبل الثردة.

وفي حمص أكدت مواقع معارضة أن قرابة 250 شخصاً أغلبهم مع عوائلهم من حي الوعر في مدينة حمص، سيخرجون اليوم باتجاه محافظة إدلب استكمالاً لاتفاق الوعر، موضحة أن أغلب المغادرين هم من المصابين إصابات لا يمكن علاجها داخل الحي.