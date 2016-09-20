الدنمارك وبريطانيا تقران بالمشاركة في استهداف الجيش بدير الزور

| وكالات

أقرت وزارة الدفاع البريطانية أمس بمشاركة مقاتلاتها في العدوان، الذي استهدف مواقع الجيش السوري في دير الزور، كما أقرت الدنمارك أيضاً بمشاركة طائرتين حربيتين تابعتين لها في العدوان المذكور.

وفي بيان نقله موقع «روسيا اليوم» قالت وزارة الدفاع البريطانية: «نستطيع أن نؤكد أن بريطانيا شاركت في الضربة الجوية التي نفذها التحالف مؤخراً في سورية، ونحن نتعاون بالكامل في التحقيق الذي يجريه التحالف»، وأضافت: «لا يمكن أن تتعمد بريطانيا استهداف وحدات الجيش السوري».

بدوره أشار بيان نشر على الموقع الرسمي للجيش الدنماركي، وفق ما نقلت وكالة «سانا» للأنباء، إلى أن «طائرتين من طراز إف16 تابعتين له شاركتا في العدوان»، وقال البيان إنه «إذا تم التأكد من أنه تم قصف مواقع للجيش السوري بدلاً من قصف داعش فسيتوجب علينا الاعتذار».

وجاء الإقرار الدنماركي والبريطاني بالمشاركة في العدوان بعد يوم من اعتراف وزارة الدفاع الأسترالية بتورط طائراتها الحربية فيه وقولها في بيان: «إنها ستتعاون بالكامل في مراجعة يجريها التحالف للواقعة»، وقدمت وزارة الدفاع الأسترالية تعازيها لأسر الجنود السوريين الذين استشهدوا أو أصيبوا خلال القصف.