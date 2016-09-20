الهلال تفقد وحدات الجيش بالقنيطرة .. بعد انتهاء التهدئة.. سلاح الجو يشعل ليل مسلحي حلب

| حلب – الوطن

ألهب سلاح الجو السوري مواقع الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية في ريفي حلب الجنوبي والغربي مساء أمس عقب انتهاء العمل بنظام التهدئة، وذلك بعدما صد الجيش خروقات لميليشيات مسلحة بريف حماة، مع إدخال قافلة مساعدات كبيرة إلى مدينة الرستن بريف حمص الشمالي.

في غضون ذلك وبتوجيه من الرئيس بشار الأسد زار الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي هلال الهلال أمس عدداً من المواقع والنقاط العسكرية في محافظة القنيطرة.

وذكرت وكالة «سانا» أن الهلال نقل «تقدير الرئيس الأسد وتمنياته الطيبة لبواسل الجيش ولأسرهم ولأهالي هذه المحافظة الشرفاء الصامدين المدافعين عن أرضهم والذين يواجهون اعتداءات العدو الإسرائيلي وحلفائه من مجموعات إرهابية».

وأمس أكد مصدر ميداني لـ«الوطن» أن المسلحين حاولوا تعديل خطوط التماس في محوري حلب الجنوبي والجنوبي الغربي لمصلحتهم، فشنوا هجمات على نقاط الجيش وحلفائه في قريتي المشرفة والسابقية وسد شغديلة، وصولاً إلى مشروع الـ1070 شقة سكنية على تخوم المدينة، لكن الجيش ردعهم وأسكت مصادر النيران وحال دون أي تغيير على خريطة السيطرة.

وما إن أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة انتهاء مفعول سريان نظام التهدئة حتى كثف المسلحون من قصفهم لمواقع الجيش، لكن الطائرات السورية عادت مساء أمس إلى قصف مواقع الميليشيات المسلحة في ريفي حلب الجنوبي والغربي، وفق موقع «روسيا اليوم»، وأدت الغارات إلى إيقاع العديد من المسلحين قتلى وجرحى وفق مواقع معارضة.

بموازاة ذلك، أكد ناشطون على فيسبوك أن الجيش أحبط محاولات تسلل لمسلحي تنظيم داعش الإرهابي في محيط الكلية الجوية بريف حلب الشرقي وقضى على العشرات منهم.

وشهد يوم أمس عبور عائلات من الأحياء الشرقية لحلب إلى مناطق سيطرة الجيش العربي السوري الآمن غربي المدينة والذي نجح في تأمين خروجهم من خلال معبر الحميدية والعوارض الذي حددته محافظة حلب مع 5 معابر أخرى للعبور إلى الأحياء الآمنة.

إلى ريف حماة الشمالي، وتحديداً على محور الكبارية معان، فقد قضى الجيش على أكثر من 25 مسلحاً بعد أن تصدى لهجوم شرس كانت قد شنته عناصر الميليشيات المتحالفة مع ميليشيا «جند الأقصى» على نقاطه العسكرية.

إلى العاصمة دمشق، شهد حي جوبر اشتباكات عنيفة بين ميليشيات فيلق الرحمن وجبهة فتح الشام الإرهابية من جهة والجيش السوري وحلفائه من جهة ثانية، بعد خرق تلك الميليشيات للتهدئة، ما أدى وفق نشطاء، لسقوط عدد من طلقات الرصاص المتفجر في أحياء العباسيين وطريق الكراجات وشارع بغداد ومدينة جرمانا دون تسجيل إصابات.

بدوره أعلن الصليب الأحمر أنه أدخل قافلة مساعدات أمس مكونة من 45 شاحنة إلى مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي برفقة الهلال الأحمر العربي السوري والأمم المتحدة، موضحاً في بيان تلقته «الوطن» أن القافلة تضمنت مساعدات إنسانية تكفي 84 ألف شخص، وتحوي مساعدات غذائية ومواد لشبكات المياه.