طهران: نؤيد أي مشروع سياسي يحظى بترحيب الحكومة السورية

| وكالات

شدد نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد على العلاقة الإستراتيجية التي تجمع بين سورية وإيران في مواجهة الهجمة الإسرائيلية الأميركية وأدواتها الإرهابية ضد دول وشعوب المنطقة.

وجاء ذلك خلال مباحثات المقداد أمس مع مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية حسين جابر أنصاري والوفد المرافق له، والتي تناولت وفق «سانا»، تعزيز التواصل بين البلدين من خلال تشكيل لجنة سياسية ثنائية تعقد اجتماعاتها دورياً في دمشق وطهران.

وعقد أنصاري بعد ذلك مؤتمراً صحفياً أكد فيه أن «أي مشروع سياسي يحظى بترحيب الحكومة السورية سيلقى احترام وتأييد إيران»، مشيراً إلى أن بلاده أكدت منذ بداية الأزمة أن الحوار بين السوريين هو السبيل الوحيد لحل الأزمة في سورية بعيداً عن الحلول العسكرية.

وشدد أنصاري على أن أي عمليات عسكرية أحادية الجانب تستهدف التنظيمات الإرهابية على الأراضي السورية دون التنسيق مع حكومة الجمهورية العربية السورية لا يمكن أن تقبل بها إيران معتبراً «أن مثل هكذا تدخل سيترتب عليه تداعيات وخيمة».