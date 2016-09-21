دمشق وفي رد عنيف على بان كي مون: فشلتم.. والأمم المتحدة في عهدكم انحرفت

| وكالات

ردت وزارة الخارجية والمغتربين على خطاب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمام الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة في دورتها الحادية والسبعين بالتأكيد على أن الشعب السوري الذي يناضل منذ أكثر من خمس سنوات ضد الإرهاب هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبله ولا يحتاج إلى عظات بان كي مون صاحب فضيحة سحب التقرير الذي أدان السعودية مقابل حفنة من الدولارات.

وزعم بان في خطابه: «أن أحداً لم يقتل كما تقتل الحكومة السورية»، وقالت الوزارة في بيانها: إن «ما جاء في خطاب بان كي مون اليوم حول سورية يبتعد كل البعد عن أحكام ميثاق الأمم المتحدة الذي كان على من يشغل منصب الأمين العام أن يحترمه»، معتبرة وفق «سانا»، أن الأمم المتحدة «انحرفت في عهد بان عن دورها في إيجاد حلول عادلة للمشاكل الدولية القائمة ولم تستطع طيلة فترة ولايته أن تحل أي مشكلة دولية».

وختمت الوزارة بيانها بالقول كان بودنا أن يكون البيان الأخير لبان كي مون بياناً ذا معنى يضع فيه تجربته كأمين عام للأمم المتحدة أمام المجتمع الدولي لكنه أخفق حتماً في تحقيق هذا الهدف.