استقبل وفد منظمة اتحاد الجاليات العربية «فيا آراب البرازيل» … الرئيس الأسد: الحصار الاقتصادي أخطر من الوضع الأمني والأعمال الإجرامية

أكد الرئيس بشار الأسد أن الوضع الأمني والأعمال الإجرامية من قبل التنظيمات الإرهابية قد لا يكون أكثر خطورة من حصار اقتصادي جائر فرض على السوريين الذين صمدوا على الرغم من كل ذلك.

وفي خبر نقلته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على فيسبوك، أشار الرئيس الأسد خلال استقباله وفد منظمة اتحاد الجاليات العربية «فيا آراب البرازيل» برئاسة عزيز جرجور صباح أمس، إلى أن الدور الأهم الذي قد تلعبه الجاليات في هذا المجال هو رفع الصوت عالياً في بلدان الاغتراب لوقف هذه الحرب، ورفع الحصار عن الشعب السوري، معتبراً أن هذه الزيارات تظهر ارتباط ووفاء أبناء الجاليات لبلدهم الأم ووقوفهم إلى جانبه في الأزمة التي يعيشها، بعدما أكد أن الوضع الأمني والأعمال الإجرامية من قبل التنظيمات الإرهابية قد لا يكون أكثر خطورة من حصار اقتصادي جائر فرض على السوريين الذين صمدوا على الرغم من كل ذلك.

ووفق صفحة الرئاسة، تناول الحديث خلال اللقاء الحرب الإرهابية التي تستهدف الشعب السوري، فيما أكد أعضاء الوفد، تضامنهم مع سورية واستعدادهم لبذل كلّ ما يمكن من أجل تعزيز صمودها وصولاً إلى انتصارها في مواجهة الإرهاب وداعميه وعودتها أقوى مما كانت عليه.