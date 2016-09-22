أميركيون يشيرون إلى «تعمد» قصف الجيش السوري بدير الزور

| الوطن – وكالات

أكد مراقبون أن تصريحات المسؤولين العسكريين الأميركيين التي نقلتها شبكة «سي.إن.إن» الأميركية من أن «الجنود السوريين الذين تعرضوا لقصف قوات التحالف السبت الماضي لم يكونوا يرتدون زياً موحداً ولم تكن أسلحتهم معتادة»، دليل جديد على أن القصف كان متعمداً ويثبت أن واشنطن كانت تتابعه بالصور.

ولفت المسؤولون إلى احتمال أن يكون الطيران الأميركي والبريطاني والدنماركي والأسترالي قد فسر معلومات استخباراتية بطريقة خاطئة، مرجحين أن يكون ذلك هو سبب القصف «الخاطئ» الذي تعرض له موقع للجيش السوري قرب دير الزور، ما أوقع أكثر من 60 شهيداً من جنود الجيش العربي السوري.