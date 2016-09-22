خدام: روسيا ستقبل تثبيت «التهدئة» ولكن بشروطها

أكد المعارض منذر خدام أن «عض الأصابع لا يزال مستمراً بين روسيا وأميركا غير أن الأخيرة بدأت تتألم أكثر، ولذلك هي تريد تثبيت الهدنة وفق رؤيتها لكن الروس واعون لها».

وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف خدام: «لن يقبل الروس بأية هدنة على حساب مكاسب الجيش العربي السوري التي حققها بدماء المئات من شهدائه»، ورأى أن «الحرب سوف تستمر لكن بميزة واضحة للجيش وحلفائه، لذلك سوف تضغط أميركا للعودة للهدنة وسوف يستجيب الروس إنما بشروطهم».

واعتبر خدام أن الحرب في سورية باتت «أشبه بمسرح العبث، قوافل إنسانية مرخصة وبمرافقة الهلال الأحمر السوري ومع ذلك يبقى الذي دمرها مجهولاً، وهي ربما وسيلة ضغط قوية رغم محاذيرها السياسية»، مشيراً إلى أن الموقف الأميركي «بصورة عامة ضعيف وربما لذلك سوف يعملون ما بوسعهم لترحيل الملف إلى الإدارة القادمة».

وعن مستقبل الأوضاع حتى قدوم الإدارة الأميركية المقبلة، قال: «حديث لن يملوا منه عن الهدنة وخرقها وعن المساعدات الإنسانية، وكل ذلك تحت القصف المستمر، إلا إذا وافقت أميركا على الشروط الروسية وبصورة خاصة الشروط السياسية».