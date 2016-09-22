الأمم المتحدة تستأنف إرسال المساعدات إلى مختلف المناطق السورية

| وكالات

أعلنت الأمم المتحدة استعدادها لاستئناف قوافل المساعدات الإنسانية إلى الأماكن المحاصرة أو تلك التي يصعب الوصول إليها في سورية، بعد أن كانت علقت إرسال تلك المساعدات الثلاثاء الماضي، بعد يوم من «هجوم استهدف قافلة قرب مدينة حلب».

وأكد بيان المكتب الإعلامي للشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن «الأمم المتحدة تواصل الدعوة إلى الوصول الآمن وغير المشروط، غير المقيد والمستمر» لمساعدة السوريين «أينما كانوا»، بعدما أفاد البيان، وفق وكالة «فرانس برس»، أن «العمل أعيد بتحضير هذه القوافل الآن، ونحن مستعدون لتقديم المساعدات إلى المناطق المحاصرة وتلك التي يصعب الوصول إليها في أقرب وقت ممكن».

واعتبر البيان أن الأمم المتحدة علقت الثلاثاء قوافلها فقط إلى المناطق المحاصرة وتلك التي يصعب الوصول إليها، على حين «استمرت العمليات الإنسانية دون توقف في الأيام الأخيرة للوصول إلى المحتاجين، في أماكن أخرى في البلاد بما في ذلك دمشق»، وإنزال مساعدات جواً إلى مدينة دير الزور.

يذكر أن تعليق المساعدات أول أمس جاء بعد يوم من هجوم على قافلة تحمل مساعدات من الأمم المتحدة والهلال الأحمر في بلدة اورم الكبرى، غرب محافظة حلب، أدى إلى «مقتل نحو عشرين شخصاً»، وفيما اتهمت واشنطن موسكو ودمشق بقصف القافلة أكدت وزارة الدفاع الروسية أن سلاحي الجو في سورية وروسيا لم يستهدفا القافلة، وأن طائرة أميركية بدون طيار كانت قرب مكان القافلة المستهدفة بريف حلب.