تسوية أوضاع المئات في السويداء وحمص وقذائف على أحياء الأخيرة … الجيش يوسع سيطرته بحلب وغوطة دمشق الشرقية

| حلب – حمص – الوطن – وكالات

واصل الجيش العربي السوري تقدمه في حلب وغوطة دمشق الشرقية مكبداً المجموعات المسلحة والإرهابية المزيد من الخسائر، بموازاة تسوية أوضاع المئات في حمص والسويداء.

واستطاع الجيش أمس توسيع هامش أمان منطقة الراموسة الإستراتيجية جنوب حلب، حيث تمكنت وحدة منه بمؤازرة الحلفاء وإثر اشتباكات عنيفة مع مسلحي «جبهة فتح الشام» (النصرة سابقاً) من بسط هيمنتها بشكل كامل على مبنى الأسمدة ومنطقة المكاتب في الراموسة القديمة حيث لم يتقدم الجيش في هذه المنطقة منذ 3 سنوات ليضع قدمه على مشارف حي الشيخ السعيد أول أحياء سيطرة المسلحين جنوب حلب، ما يفتح الطريق للجيش نحو بقية الأحياء لاسيما الصالحين والمرجة، وفق قول مصدر ميداني لـ«الوطن» أكد نبأ سيطرة الجيش على كتيبة الصواريخ بالقرب من قرية المشرفة جنوب غرب الكليات العسكرية.

وأضاف المصدر: إن الجيش استطاع إحراز تقدم جديد على محور مشروع 1070 شقة سكنية ومدرسة الحكمة باتجاه تل بازو، الذي يشهد عمليات كر وفر لتثبيت السيطرة عليه، جنوب غرب المدينة في عملية عسكرية تستهدف سد ثغرة المحور الجنوبي الغربي بشكل كامل على الأرض وصولاً إلى بلدة خان طومان الإستراتيجية التي وصل الجيش وحلفاؤه إلى مشارفها بعد مد نفوذه إلى الكليات العسكرية والراموسة وقرية المشرفة في المحور الجنوبي الغربي الذي أغلقت ثغرته تماماً إثر خرق 6 الشهر ما قبل الفائت.

إلى ريف العاصمة أكد مصدر عسكري، وفق ما نقلت وكالة «سانا»، أن «وحدة من الجيش والقوات المسلحة سيطرت على مساحات جديدة في مزارع الريحان» بغوطة دمشق الشرقية، في حين أكد مصدر عسكري آخر سقوط طائرة من سلاح الجو السوري كانت تقوم بمهمة قتالية في القلمون الشرقي.

ونقلت «سانا» عن المصدر بأن الطائرة «سقطت بعد تنفيذ مهمتها ضد تجمعات تنظيم داعش الإرهابي في منطقة القلمون الشرقي»، وبين أن «الطيار هبط بمظلته وتم إنقاذه».

إلى حمص ذكر مصدر مطلع في المحافظة لـ«الوطن» أن «إرهابيي جبهة فتح الشام والفصائل التي تعمل تحت زعامتها المتحصنين في ريف حمص الشمالي، استهدفوا بعدد من القذائف الصاروخية أحياء حمص الآمنة، حيث سقطت إحداها قرب مدرسة أحمد عارف الابتدائية بحي عكرمة الجديدة، وقذيفة ثانية سقطت في أحد منازل المواطنين السكنية بحي وادي الذهب، فيما سقطت قذيفتان صاروخيتان في حي الغوطة وقذيفتان في حي المحطة ما تسبب بإصابة مواطنين اثنين بجروح طفيفة وإلحاق أضرار مادية جسيمة ببعض ممتلكات المواطنين الخاصة والممتلكات العامة، على حين سقطت قذيفة أخرى بالقرب من دوار الفدعوس بحي جب الجندلي واقتصرت الأضرار على الماديات أيضاً».

في غضون ذلك وفيما تمت تسوية أوضاع 130 مطلوباً من أحياء مدينة حمص ومناطق الرستن وتلبيسة وتدمر والفرقلس بريفيها الشمالي والشرقي أمس، تمت تسوية أوضاع نحو 600 شخص في السويداء أيضاً.