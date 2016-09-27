الولاء أمانة واستمرار مع شركة سيريتل

بالحب بدأوا وبكل صدق استمروا … قصة نجاح جديدة لشبان وشابات سوريين رُسمت مع شركة سيريتل حيث احتفلت شركة سيريتل بدفعة جديدة من ذوي الشهداء بتخريجهم من مبادرة التدريب وتطوير المهارات ICDL ضمن برنامجها “أسر الشهداء أمانة في أعناقنا” في محافظة حماه يوم الأحد 25/9/2016 بالتعاون مع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية.

النجاح هو تفوق سوري حيث شملت هذه الدورة جميع المحافظات السورية منذ بدايتها، وبلغ العدد الإجمالي 528 شاب وشابة في (دمشق – اللاذقية – طرطوس – حماه … )، بتعاونٍ متفاني بين فريق عمل شركة سيريتل من قسم المسؤولية الاجتماعية وكادر الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية ليحصل كل شاب وشابة على شهادة ICDL التي باتت هامة جداً لدخول سوق العمل ومتابعة بناء الذات والمستقبل.

المدام فاتن شلبي رئيس قسم المسؤولية الاجتماعية في شركة سيريتل وضحت لنا في لقاءٍ جمعنا بها قائلة: “مستمرين في أداء الواجب ونفتخر بذلك لأن من قطعنا له العهد هو من كان سبباً في إعطائنا الحياة حتى هذه اللحظة والشعور بالأمان “الشهداء” لذلك أردنا أن يكونوا ذويهم أمانة في أعناقنا، مبارك للشبان والشابات هذا التخرج وأتمنى لهم النجاح في حياتهم العملية”.

التلاحم والوقوف صفاً واحداً واجبٌ علينا في أيامنا هذه لنعيد لسورية الأمل ونمنع الألم ليعود الرونق لبلدنا ولتبقى صامدة بأبنائها.

هنيئاً لسورية شهدائها ومُبارك لها بأولادها.