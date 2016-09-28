قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينياً في الضفة الغربية … الآلاف يشيعون جثمان الشهيد ياسر حمدوني في جنين.. و«الحركة الأسيرة» تعلن الحداد والإضراب عن الطعام لثلاثة أيام

شيع الآلاف من الجماهير أمس الثلاثاء جثمان الأسير الفلسطيني الشهيد ياسر حمدوني في بلدته يعبد بمدينة جنين، على حين أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أن الهيئة ستعمل على إدراج قضية الأسرى المرضى والشهداء لدى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال قراقع: إن الشهيد الأسير ياسر حمدوني، قتل بسبب الإهمال الطبي الذي يرتقي إلى مستوى الجريمة الطبية، المتمثلة بعدم تقديم العلاج، وإجراء الفحوصات الدورية لمئات من الأسرى المرضى. وخلال مؤتمر صحفي عقدته هيئة شؤون الأسرى ومحافظة جنين في قاعة الشهيد قدورة موسى أكد قراقع أن الهيئة «ستعمل على إدراج هذه القضية لدى المحكمة الجنائية، وقد طالبنا الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان بما فيها منظمة الصحة والصليب الأحمر تشكيل لجنة تحقيق في هذه الجريمة وفي الأوضاع الصحية في السجون». واستشهد حمدوني (40 عاماً) قبل يومين بعد 14 عاماً من الاعتقال إثر إصابته بسكتة قلبية بسبب إهمال طبي في سجون الاحتلال، إلا أن جثمانه وصل مساء الاثنين إلى مشفى جنين الحكومي بعد تسلّمه من قبل القوات الإسرائيلية. وأكدت الهيئة ذاتها أن «النتائج الأولية لتشريح جثمان حمدوني، تفيد بأن حالة الوفاة ناتجة عن تضخم في عضلة القلب».

من جهتها، أعلنت «الحركة الأسيرة» من سجون الاحتلال الحداد والإضراب عن الطعام لثلاثة أيام، تزامناً مع صيحات التكبير من داخل السجون فور الإعلان عن استشهاد حمدوني.

وفي بيان صادر عنه، ألمح «نادي الأسير» الفلسطيني، إلى أن «الشهيد عانى عدة أمراض منذ تاريخ اعتقاله الموافق في 19 حزيران عام 2003، بسبب اعتداءات قوات «النشحون» عليه، الأمر الذي تسبب له بمشاكل في القلب». و«نحشون» هي قوة إسرائيلية شُكّلت لقمع المعتقلين، وأفرادها مزودون بأحدث الأسلحة وأدوات البطش، أنشئت خصيصاً لإحكام السيطرة على السجون عبر مكافحة ما وصفته بـ«أعمال الشغب».

وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين وفجر أمس 16 فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة «وفا» الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت 9 فلسطينيين في مدينة القدس وأربعة آخرين في محافظة بيت لحم ومواطنين اثنين من مخيم العروب شمال الخليل بالضفة الغربية. كما استولت قوات الاحتلال على منزل أحد المواطنين في بلدة قباطية جنوب جنين وحرقت محتويات أحد المحال التجارية واعتقلت شابا فلسطينيا. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الاثنين 19 شاباً من الضفة الغربية. إلى ذلك هدمت قوات الاحتلال 4 شقق سكنية وأحد الصفوف المدرسية في مدينة القدس المحتلة في إطار إجراءاتها للتضييق على المقدسيين بهدف تهويد المدينة في حين هدمت آبار مياه تعود لأهالي خربة جورة الخيل في وادي سعير شرق الخليل جنوب الضفة الغربية.

(سانا– وفا- وكالات)