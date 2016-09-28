باستثناء «سي إن إن».. ترامب يكتسح كلينتون بحسب استطلاعات الرأي

أظهرت العديد من استطلاعات الرأي التي أجرتها وسائل إعلام أميركية تقدم المرشح الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة دونالد ترامب على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون بعد أول مناظرة بينهما، باستثناء شبكة «سي إن إن» الإخبارية التي انفردت بنتيجة عكس التيار.

وبحسب استطلاع أجرته صحيفة «الصن» فقد تقدم ترامب بنسبة 81 بالمئة من مجموعة ناخبين تم استطلاع آرائهم، وجميعهم مسجلون في قوائم الانتخابات، على حين حصلت كلينتون على 19 بالمئة في المناظرة التي نظمت مساء الإثنين فجر الثلاثاء في جامعة «هوفسترا» بنيويورك.

بدورها أظهرت محطة «فوكس5» فوز ترامب بنسبة 61 بالمئة، في حين ذكرت محطة «نيوز2» أن ترامب فاز بنسبة 63 بالمئة.

وأظهرت استطلاعات أجرتها كل من «التايم» و«سي بي إس نيوز» و«لاس فيغاس سان» و«واشنطن تايمز» و«بيمس تو» و«نيوجريسي دوت كوم»، و«إم لايف ميشيغان» و«سي إن بي سي»، وغيرها تفوق ترامب على كلينتون بالمناظرة، على حين تقدمت الأخيرة فقط في استطلاع الـ«سي إن إن» مسجلة نسبة 62 بالمئة لصالحها.

وبخلاف نتائج الاستطلاعات السابقة ذكرت شبكة «سي إن إن» الأخبارية أن كلينتون فازت على منافسها الجمهوري بنسبة 62 بالمئة، بحسب استطلاع أجرته. ورأى 27 بالمئة من أصل 521 شخصاً، تم استطلاع آرائهم أن ترامب فاز في المناظرة.