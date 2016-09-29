خدام: لا مبادرات سياسية في المستقبل المنظور

اعتبر المعارض منذر خدام أن «الوضع في سورية معقد لكنه بات أكثر وضوحاً»، ورأى أنه: «لا مبادرات سياسية جدية في سورية في المستقبل المنظور».

وفي تصريح لـ«الوطن» تابع خدام: إن «أميركا لا تريد الحل لذلك ليست صادقة في كل التزاماتها، ومن جهتهم الروس يبدو أنهم قد اتخذوا قرارهم بأنه لا بديل عن تغيير موازين القوى على الأرض بصورة حاسمة خصوصاً في حلب».

ورأى خدام أن التحالف السوري الروسي الإيراني سيتمكن من تغيير موازين القوى على الأرض بشكل حاسم بلا شك، خصوصاً إذا صحت المعلومات عن إعادة الطائرات الروسية التي سحبت في السابق واستخدام أسلحة جديدة، وأميركا لن تفعل شيئاً ذا أهمية لمنع ذلك».