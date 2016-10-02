أنقرة: قوة مشتركة لـ«تحرير» الرقة

| وكالات

كشف مسؤول تركي عن رغبة بلاده في تشكيل إدارة مشتركة بين ميليشيا «الجيش الحر» والعناصر العربية في قوات «مجلس سورية الديمقراطية» بمنبج، لـ«تحرير» الرقة من داعش.

ونقلت وكالة «الأناضول» للأنباء، قوله: إن «القوتين، ستكونان قوى أساسية في تحرير الرقة من داعش».

وعبر عن رفض بلاده مشاركة «وحدات حماية الشعب» في معركة الرقة، معتبراً أن «الوحدات» تتبع لـ«حزب العمال الكردستاني»، مضيفاً: إن الرقة محافظة «عربية»، وأنه في حال شنّ عملية عسكرية عليها من قبل 7-8 آلاف من العناصر الكردية، فسينجم عن ذلك صراع عرقي، سيمتد على كامل الحدود التركية».

وبين أن تركيا قدمت تصورها حيال منبج والرقة لنائب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين خلال زيارته لتركيا.