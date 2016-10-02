موسكو تترأس مجلس الأمن.. وواشنطن ولندن تدرسان خيارات للضغط عليها … لافروف: أميركا تحمي «الجماعات الجهادية» في سورية

| وكالات

بينما اتهمت روسيا أميركا بحماية «الجماعات الجهادية» في سورية لاستخدامها في زعزعة النظام، قامت بريطانيا بانتقاد العمليات العسكرية الروسية في سورية، وكشفت لندن أنها وواشنطن تدرسان «مجموعة من الخيارات» الهادفة إلى زيادة الضغوط على موسكو.

وبحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الأميركي جون كيري خلال اتصال هاتفي أمس الوضع في سورية بما في ذلك سبل التسوية في حلب.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان إن «لافروف وكيري واصلا بحث الأوضاع في سورية بما في ذلك إمكانية إعادة الأوضاع إلى حالها الطبيعي في حلب، بالإضافة إلى رفض العديد من المجموعات المسلحة النأي بنفسها عن جبهة النصرة التي لا تشملها الهدنة».

وذكرت الوزارة أن لافروف أكد لكيري رفض محاولات المعارضة السورية التي يدعمها الغرب التساهل مع جبهة فتح الشام، وأشار البيان إلى أن الاتصال الهاتفي جاء بطلب من الجانب الأميركي.

وقال لافروف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي»، إن أميركا لم تعزل جبهة «فتح الشام»، والمجموعات الأخرى «المتطرفة» عن «المعتدلة»، متهماً إياها بعدم رغبتها بالمساس بها والحفاظ عليها، لعدم استهدافها في أي مكان من سورية.

من جانبه اعتبر نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف بحسب «رويترز»: أن احتمال تسليم أنظمة دفاع جوي محمولة على الكتف للمعارضة السورية سيكون «غير بناء بالمرة».

بدوره، كشف سفير روسيا في دمشق اليكسندر كيشنياك لوكالة «نوفيستي» عن بحث الجانبين الأميركي والروسي لتعديلات سيتم إدخالها على نص الاتفاق الموقع يوم التاسع من أيلول بشأن سورية.

ونقلت صحيفة «إزفستيا» عن مصدر عسكري تأكيداته أن روسيا أرسلت عدداً من قاذفاتها من طراز «سو24» و«سو34» إلى قاعدة حميميم الجوية في سورية، في حين أعدت مجموعة أخرى من القاذفات من طراز «سو25» إلا أن الأوامر لإرسالها لم تصدر بعد.

وفي مسعى حثيث لإنقاذ «معتدلي» الغرب في سورية من الضربات الجوية الروسية والسورية، هاجم وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون بحسب «أ ف ب»، روسيا قائلاً: إن الروس «يسقطون قنبلة وينتظرون خروج موظفي الإغاثة والمدنيين لسحب الجرحى من بين الأنقاض، وبعد ذلك بخمس دقائق يسقطون قنبلة أخرى», وبين أن بريطانيا والولايات المتحدة تدرسان «مجموعة من الخيارات» الهادفة إلى زيادة الضغوط على موسكو.

وفيما ترأست روسيا أمس مجلس الأمن الدولي الذي سيعقد أولى جلساته في ظل رئاسة روسيا في الـ3 من هذا الشهر، تأمل فرنسا في أن تقدم في ذات اليوم مشروع قرارها الذي يركز على الوضع في حلب.

ويرى مراقبون أن الأزمة السورية ستشغل حيزاً كبيراً من اهتمام مجلس الأمن بعد رئاسة روسيا له.

ويركز المشروع الفرنسي على الوضع في حلب، ويدعو إلى إعادة العمل بوقف إطلاق النار، وفقاً للاتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا في 9 أيلول.

في الأثناء، دعا البرلمان الأوروبي، إلى تنظيم نقاش عاجل حول سورية، تمهيداً لتمرير قرار يحدد موقف الجهاز التشريعي الأوروبي من آخر تطورات هذا الملف.

إلى ذلك، أعلنت الأمم المتحدة عن تشكيل لجنة للتحقيق بالهجوم الذي استهدف قافلة المساعدات مؤخراً في ريف حلب الغربي، مطالبة بهدنة إنسانية مدتها 48 ساعة كل أسبوع لتوصيل الأغذية والمستلزمات الطبية إلى شرق حلب.

وقال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريتش، حسب مواقع إلكترونية معارضة، إن «لجنة التحقيق ستسعى إلى تحديد الوقائع، على أن ترفع تقريراً إلى الأمين العام بان كي مون الذي سيقرر كيفية متابعة القضية من دون تحديد جدول زمني».