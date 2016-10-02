طائرات استطلاع أميركية تحلق قرب السفن الروسية … موسكو لواشنطن: «العدوان» على سورية سيزلزل المنطقة

| وكالات

حذرت روسيا أمس الولايات المتحدة من أن «العدوان المباشر» الأميركي على الحكومة والجيش السوريين سيؤدي إلى «تغيرات مخيفة ومزلزلة» في الشرق الأوسط.

وتصاعدت حدة التوتر بين البلدين، بعد انتهاء «نظام التهدئة» الذي تم بموجب اتفاق بين وزيري خارجية البلدين سيرغي لافروف وجون كيري في التاسع من الشهر الماضي، ولم يتم تمديده.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروف، وفق وكالة «رويترز»: إن «العدوان المباشر» الأميركي على الحكومة والجيش السوريين سيؤدي إلى «تغيرات مخيفة ومزلزلة» في الشرق الأوسط.

وتوقعت أن يؤدي تغيير النظام الحاكم إلى ما هو أبعد من فراغ السلطة، وهو الفراغ السياسي الذي سيمتلئ على الفور «بالمعتدلين» الذين في حقيقة الأمر، ليسوا إلا إرهابيين من كل الأصناف والأشكال.

جاء ذلك، بعد تسريب صحيفة «نيويورك تايمز» لتسجيل لكيري يعود تاريخه إلى الأسبوع الماضي، ويقول فيه أمام معارضين سوريين: إن دعوته إلى التحرك عسكرياً ضد النظام السوري لم تلق آذاناً صاغية وفق وكالة «أ ف ب».

وأعلنت الخارجية الأميركية الجمعة أن المحادثات مع روسيا في شأن سورية لا تزال في «العناية المركزة» ولا يمكن نعيها بعد، بعدما كانت هددت طوال الأسبوع بتجميد المحادثات الثنائية معها.

والخميس أعلن توني بلينكن مساعد وزير الخارجية أن الرئيس باراك أوباما طلب من جميع وكالات الأمن القومي بحث كافة الخيارات بخصوص سورية.

وفي ظل احتدام التوتر بين البلدين ازدادت حالات تحليق طائرات استطلاع أميركية قرب الساحل الروسي في حوض البحر الأسود وفوق القسم الشرقي من البحر المتوسط حيث تتواجد مجموعة سفن حربية روسية، بحسب ما أفادت مواقع غربية على الإنترنت.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ دعا الجمعة إلى وقف إطلاق النار في سورية لخلق ظروف مواتية لاستئناف محادثات السلام والمساعدات الإنسانية في أقرب وقت ممكن.