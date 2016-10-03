إنجاز صيانة وتعبيد مدخل المدينة من جهة الراموسة خلال 48 ساعة … محافظ حلب يقود حملات النظافة أيضاً!

| حلب – الوطن

إلى جانب حملة مكافحة الفساد، التي أودت بمصالح ونفوذ بعض رموزه في زمن قصير، قاد محافظ حلب حسين دياب وبشكل شخصي، حملات من نوع جديد تستهدف تنظيف شوارع المدينة وأحيائها لسد تقصير وتقاعس المعنيين في مجلس المدينة حيال الأمر.

وأكد مقربون من دياب لـ«الوطن»، أنه يستجيب مباشرة لأي شكوى تتعلق بالنظافة ويقصد مكان الشكوى بمفرده ليوجه المعنيين بحلها كما حدث أمس في منطقة السوق المحلي والشوارع الرئيسة والفرعية المحيطة بها في حي سيف الدولة حيث جمعت القمامة ورحلت إثر شكوى من سكان المنطقة.

كما نفذت حملة نظافة مماثلة أمس بإشراف المحافظ في منطقة المحلق ومحيط جامع نفيسة في حي الشهداء بحلب الجديدة، جمعت خلالها القمامة وقلمت أشجار الحدائق والمنصفات الطرقية رداً على شكاوى من الأهالي عن تردي واقع النظافة، لكن اللافت سرعة استجابته لترحيل نفايات منطقة منيان غربي المدينة وغسل الشوارع ورش المبيدات الحشرية بعد ساعتين فقط من ورود شكوى عبر صفحة محلية على «فيسبوك»!

وفي سابقة، وبتوجيه من المحافظ، جرى إنجاز صيانة وتعبيد مدخل حلب من جهة الراموسة بطول 800 متر وخلال 48 ساعة فقط.