الفريج: الجيش السوري «عقائدي وشجاع» وسورية ستنتصر

| وكالات

اعتبر نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع العماد فهد الفريج أن الجيش العربي السوري أثبت أنه «جيش عقائدي شجاع يتحلى رجاله بالانضباط والالتزام»، وشدد على أن سورية ستحقق الانتصار مهما كان حجم الدعم الذي تقدمه قوى العدوان لأدواتها.

جاء خلال جولة قام الفريج، بتوجيه من الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة قام الفريج، بجولة تفقدية إلى أحد التشكيلات المقاتلة في ريف اللاذقية، وفق ما ذكرت وكالة «سانا».

ونقل الفريج خلال الزيارة تقدير الرئيس الأسد للمقاتلين واعتزازه ببطولتهم وتضحياتهم واستمع من القادة الميدانيين إلى شرح مفصل حول طبيعة الأعمال القتالية المنفذة في المنطقة ضد المجموعات الإرهابية وزودهم بتوجيهاته.

وأشار، إلى أن الجيش العربي السوري أثبت في كل المعارك التي خاضها ضد الإرهابيين أنه «جيش عقائدي شجاع يتحلى رجاله بالانضباط والالتزام»، مشدداً على أن «سورية بقيادة الرئيس الأسد ستحقق الانتصار مهما كان حجم الدعم الذي تقدمه قوى العدوان لأدواتها من مرتزقة وإرهابيين».

بدورهم أكد المقاتلون أنهم سيبقون العين الساهرة على أمن الوطن يبذلون الغالي والنفيس فداء لعزته وطهر ترابه.

وشملت زيارة الفريج عدداً من مصانع مؤسسة معامل الدفاع ومرفأ اللاذقية واطلع على المنشآت الجديدة فيها، كما زار جرحى الجيش العربي السوري في مشفى تشرين الجامعي واطمأن على أوضاعهم الصحية وتمنى لهم الشفاء العاجل.