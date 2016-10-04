مسلحو الهامة يعلنونها «ساحة حرب» والجيش يدك مواقعهم

أعلن مسلحو بلدة الهامة بريف دمشق الشمالي الغربي، الرافضون للتسوية، أن البلدة «ساحة حرب»، بعد أن أسدل الستار على التوترات فيها وفي بلدة قدسيا المجاورة، بعقد اتفاق مصالحة، الأمر الذي دفع الجيش العربي السوري إلى مواصلة استهداف هؤلاء المسلحين في الهامة.

وقالت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ونشطاء أن «جبهة فتح الشام» (النصرة سابقاً) وتنظيم «القصاص» وغيرها «تعلن أن منطقة الهامة ساحة حرب وترفض الخروج من المنطقة»، مشيرة إلى أن هذا الإعلان لا يشمل بلدة قدسيا.

وأوضحت المصادر، أن الجيش السوري استهدف مواقع للمجموعات المسلحة في محور جمرايا العيون بالهامة بقصف مدفعي وصاروخي مكثف.