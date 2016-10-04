«فتح الشام» ستمنع إعلان أي كيان تابع لـ«القاعدة»! … أردوغان يحلم بخمسة آلاف كيلومتر لـ«الآمنة»

| وكالات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزمه إجراء اتصالات مع نظيريه الروسي والأميركي من أجل إعلان هدنة جديدة في سورية، نافياً أن يكون قد اتفق مع السعوديين بشأن إمداد المسلحين بصواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف.

وذكر أردوغان خلال مقابلة مع إحدى القنوات الخليجية أن بلاده عازمة على «تطهير خمسة آلاف كيلومتر مربع شمالي سورية لكي تكون خالية من الإرهاب، و(من ثمة) تصبح هذه المنطقة آمنة».

من جهة أخرى، اتهم أردوغان واشنطن بتزويد منظمات إرهابية في سورية مثل «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي (بيدا) بالأسلحة بل ونقلها لهم بطائرات أميركية، مضيفاً: «عندما نواجههم بالأمر يقولون لنا: هؤلاء يحاربون داعش، ولكن لا داعي أن نخدع بعضنا».

في الأثناء أشار القيادي في ميليشيا لواء «السلطان مراد» أحمد عثمان المنضوي ضمن الميليشيات العاملة تحت راية «درع الفرات» إلى أن الحملة تركز أنظارها على بلدة دابق، في ريف حلب الشمالي والتي تعتبر المحطة الأخيرة قبل مدينة الباب بوابة الرقة معقل تنظيم داعش في سورية.

من جهة ثانية، أعلن مصدر «جهادي»، وفق مواقع الكترونية، أن «جبهة فتح الشام» (النصرة سابقاً) المنبثقة من رحم تنظيم القاعدة قررت استخدام القوة من أجل منع تشكيل أي كيان جديد في سورية تحت راية القاعدة.