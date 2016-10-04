موسكو: مشروع القرار الفرنسي حول سورية أحادي الجانب

| وكالات

قال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، وفق موقع قناة «روسيا اليوم» إن موسكو تعتبر مشروع القرار الفرنسي حول سورية في مجلس الأمن «أحادي الجانب» لاحتوائه عناصر لا علاقة لها إطلاقاً بالمسألة الإنسانية، ولاسيما فقرة الكيميائي السوري.

وأضاف: «هذا القرار يثير لدينا أسئلة كثيرة، ونحن من حيث المبدأ لا نؤيد مثل هذه الخطوات المسيسة التي تهدف إلى استخدام مجلس الأمن الدولي لتقديم مزيد من الضغط على سورية وروسيا».

وقال غاتيلوف: إن مسألة مدة وجود القوات الجوية الفضائية الروسية في سورية يعتمد على تطور الأحداث هناك، وأكد أن «الإرهابيين يستخدمون المستشفيات والأماكن المدنية كدروع في أحياء حلب الشرقية، والهجمات على المستشفيات تأتي من المناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين».