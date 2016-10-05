الجيش يواصل تقدمه بحلب.. وهدوء «متقطع» بالهامة ومسلحوها خارجاً

| الوطن – وكالات

واصل الجيش العربي السوري تقدمه في الشيخ سعيد بحلب في حين قضت وحدات منه على نحو 20 إرهابياً من فتح الشام في درعا، وواصلت وحدات أخرى عملياتها في الغوطتين الغربية والشرقية، بالترافق مع استهداف الحربي للدواعش في دير الزور.

وفي بلدة الهامة، بريف العاصمة الغربي، خرجت أمس تظاهرة شارك فيها الآلاف للضغط على المسلحين للقبول بالمصالحة، وعلمت «الوطن» أن «المسلحين وافقوا على الخروج على غرار مسلحي قدسيا»، وتوقف استهداف الجيش لهم، إلى ما بعد الثامنة من مساء أمس، حيث رد الجيش على خروقات المسلحين.

وفي محيط منطقة الديرخبية، دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش والتنظيمات المسلحة، بالترافق مع استهداف الطيران المروحي للمقيليبة، وخان الشيح.

وفي حلب، أفاد مصدر عسكري لـ«الوطن»، بأن وحدات الجيش خاضت اشتباكات عنيفة أمس في الشيخ سعيد وبسطت سيطرتها على تل الحجر وقتلت أكثر من 20 مسلحاً من «فتح الشام» وجرحت العشرات.

وفي درعا نقلت «سانا» عن مصدر عسكري، أن الجيش اشتبك مع «مجموعة تابعة لـ«فتح الشام» في درعا البلد وأوقع 20 من أفرادها قتلى ودمر عتادهم».

وفي ريف حماة، شن مقاتلو «الجبهة الإسلامية» هجوماً على مدينة سلمية تصدى عناصر الدفاع الوطني لها وخاضوا اشتباكات ضارية بمؤازرة المدفعية والطيران الحربي، وكبدوا المهاجمين العديد من القتلى والجرحى، فيما ارتقى 6 شهداء.