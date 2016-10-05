دي ميستورا لم يعد يعول على إطلاق محادثات جنيف

| وكالات

أظهر المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا أنه لم يعد يعول على إطلاق محادثات جنيف.

ونقلت «أ.ف.ب» عن مكتبه أن «الأمم المتحدة ستواصل الدفع بقوة من أجل التوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع السوري بغض النظر عن النتائج المخيبة التي انتهت إليها المناقشات المكثفة والطويلة» بين أميركا وروسيا.

وشدد البيان على أن فريق العمل الإنساني التابع للأمم المتحدة في سورية «سيواصل عمله في المساعدة على إيصال المساعدات إلى المدنيين العزل في سورية دون عوائق».

ونقل موقع «روسيا اليوم» عنه أنه لا تزال «توجد لدينا عناصر لمواصلة المفاوضات. ويجب علينا أن نركز على الجانب الإنساني بشكل رئيسي».